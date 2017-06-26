Ana Sayfa | KÜLTÜR-SANAT 26/06/2017 12:01

Bakanlığına bağlı müzeler ve bağlı birimler bayramda açık

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Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzeler ve bağlı birimler, bayram boyunca ziyarete açık olacak. Bayramda müzelere yoğun ilginin olması bekleniyor. Müze kartları çok ekonomik.

AVRUPA-Bayramda kültürü turları.Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzeler ve bağlı birimler, bayram boyunca ziyarete açık olacak.Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı müzeler ve bağlı birimler bugün saat 13.00'ten itibaren bayram boyunca ziyarete açık tutulacak. Müze kartlarıyla birden çok müzeye giriş yapabilirsiniz.

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20 BİN KIBRISLI TÜRK FESTİVALDE BULUŞTU

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi, üyeleri ile birlikte, Kıbrıslı Türkler’in İngiltere’ye göçünün 100. yılında gelenekselleştirilen 1. Kıbrıs Türk Kültür Festivali geçen Pazar Chingford’da bulunan Rugby Club sahasında gerçekleştirildi. Hemde ne festival. Sanki 100 yıllık gecikmiş festival.

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İngiltere Kıbrıs Türk Toplumu bayramı ve festivali kutlayacak

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi, üyeleri ile birlikte, Kıbrıslı Türkler’in İngiltere’ye göçünün 100. yılında gelenekselleştirilecek olan 1. Kıbrıs Türk Kültür Festivali bu Pazar Chingford’da bulunan Rugby Club sahasında gerçekleşecek.

kutur ve turizm bakanligi

Türk Halk Kültürü Kongresini Kültür ve Turizm Bakanlığı düzenliyor

Türkiye cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığınca, kasım ayında gerçekleştirilecek kongreye 10 Temmuz 21 Ağustos tarihlerinde website adresinden başvuru yapılabilecek. İşte ayrıntılar.