Bakanlığına bağlı müzeler ve bağlı birimler bayramda açık

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzeler ve bağlı birimler, bayram boyunca ziyarete açık olacak. Bayramda müzelere yoğun ilginin olması bekleniyor. Müze kartları çok ekonomik.

AVRUPA-Bayramda kültürü turları.Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzeler ve bağlı birimler, bayram boyunca ziyarete açık olacak.Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı müzeler ve bağlı birimler bugün saat 13.00'ten itibaren bayram boyunca ziyarete açık tutulacak. Müze kartlarıyla birden çok müzeye giriş yapabilirsiniz.