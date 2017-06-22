İngiltere Kıbrıs Türk Toplumu bayramı ve festivali kutlayacak

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi, üyeleri ile birlikte, Kıbrıslı Türkler’in İngiltere’ye göçünün 100. yılında gelenekselleştirilecek olan 1. Kıbrıs Türk Kültür Festivali bu Pazar Chingford’da bulunan Rugby Club sahasında gerçekleşecek.

AVRUPA GAZETE-Kıbrıs Türk Kültürü, gelenek ve göreneklerinin sergileneceği festivalde, Kıbrıs yemekleri, Folklor gösterileri, Kıbrıslı müzisyenlerin canlı sahne performansları, çeşitli eğlenceler ile birlikte tanıtım ve satış standlarının yer alacağı festivale katılımın oldukça yüksek olması bekleniyor.Konsey Başkanı Leyla Kemal önderliğinde tamamen gönüllü kişilerden oluşturulan Festival Komitesi, yaptığı açıklamada uzun süredir bu festival için çalıştıklarını ve amaçlarının öncelikle Kıbrıs Türk Kültürünü bilmeyenlere tanıtmak, unutanlara hatırlatmak ve yeni nesil gençlerin kültürümüzü yaşatmasını sağlamak olduğunun altını çizdi. Leyla Kemal, “tüm destek veren kişi kurum kuruluş ve sponsorlarımıza, özellikle Ana Sponsorumuz Delux Fabric’e ve ortaklarına sonsuz teşekkürlerimizi iletiriz.” Dedi.İngiltere 1. Dünya Savaşının sonlarına doğru, 27 Kasım 1917'de yayınladığı bir "Krallık Konseyi Emri" ile, Kıbrıs halkına İngiliz vatandaşlığına geçmeleri için iki yıllık bir süre tanımıştı. Alınan bu kararın ardından Kıbrıs Türkleri’nin büyük bir kısmı, çoğunlukla Türkiye ve İngiltere olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine göç etmeye başlamışlardı.

“Ramazan Bayramımızı hep birlikte kutlayalım”

Konsey Başkanı Leyla Kemal: “100 yıldır gittiğimiz ülkelerde toplumsal varlığımızı koruyarak, oralarda KÜÇÜK KIBRISIMIZI yarattık. Yaşadığımız ülkelerde sanat kültür ve ticaret örgütlerimizi, futbol kulüplerimizi kurarak, beraberliğimizi koruduk ve ayakta kalmayı başardık. Kıbrıs’tan uzakta BİZLER KIBRISLI TÜRKLERİZ demeye devam ediyoruz ve edeceğiz.”Chingford’da Waltham Forest Rugby Club Waltham way E4 8AQ adresinde Kıbrıs Türk toplumunun bugüne kadar düzenlediği 100 yılın en büyük etkinliği olması için canla başla çalışmakta olan Festival komitesi 25 Haziran Pazar günü Ramazan Bayramının ilk gününe rastlayan bu tarihte tüm halkımızı Göçümüzün 100. Yılında, Ramazan Bayramımızı hep birlikte kutlama heyecanını yaşamaya davet ediyoruz.

Efsane grup SOS, Festivalde sahne alacak

Kıbrıs’ın en eski müzik gruplarından birisi olan Grup SOS Festivale ayrı bir renk katacak. Birçok hayranının yoğun isteği üzerine Grup SOS üçüncü kez Londra’da sahne alacak. SOS’in yanı sıra Festival’de gün boyunca Osman Kelebekler ve Kelebekler Grubu, London Express, Zulal Osman, Kıbrıs Dörtlüsü, Ali Köse ve Bora Serbülent de sahne alacak.

Türk Okullarından Halk Oyunları Gösterileri

“ 1.Kıbrıs Türk Kültür Festivali adına, Sahne ve Etkinlikler Koordinatörü Ahmet HAVALI şunları söylledi: “Kıbrıs Türk Halk Oyunları Topluluğu ve Londra’da faaliyet gösteren birçok Türk Okulu’nun Folklor ekipleri de Festival boyunca aralarda Folklor gösterileri sunacak.Osman Balıkçıoğlu ve Artun Gökşan da tiyatro severlere küçük bir gösteri hazırlarken, piyango çekilişi, tavla turnuvası ve çocuklar için özel olarak hazırlanacak olan alanda yüz boyamaları ve çeşitli aktiviteler yer alacak.Çeşitli tanıtım ve satış standlarında ise Kıbrıs’a özgü yemekler, elişleri, kitaplar ve aktivitelerin yer alacağı bu festivalde Bayram tadında bir gün geçirebileceksiniz.”

Gönüllüler işbaşında

Yapılan açıklamada 1. Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nde gerek Komite Üyeleri, gerekse festival günü görev alacak olan görevliler ve festivalde sahne alacak olan sanatçıların tamamı gönüllülük esasına göre hizmet edip hiçbir ücret almayacakları belirtilirken, 100. YILDA TEK SES TEK YÜREK sloganı ile yola çıkılıp her şeyi Kıbrıs için yaptıklarının altını çizdiler