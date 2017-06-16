LONDRA'NIN EN MEŞHUR YEMEK FESTİVALİNDE TÜRK LEZZETLERI

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Londra'nın en bilinen festivali olan Taste of London'da Türk mutfağı örneklerini tanıtıyor.

Londra-Yılda iki kez düzenlenen festival, Londra'nın merkezinde Regent's Park'da 14- 18 Haziran arası yapılıyor. Festivalde, en iyi restorantlar, önde gelen şefleri ile en görkemli yemek ve içecekleri yaratıcı şekilde canlı demo olarak sergileyeceklerdir.Türk yemekleri, dünyanın en iyi mutfaklarından biri olarak bilinmektedir. Mevsimler ve bölgeler, Türk mutfağında önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye binlerce yıldır çeşitli yiyecek çeşitlerine ve her damak tadına hitap edebilecek bir geçmişe sahiptir.

Türkiye çadırında, Sofra Restoranlar zincirinden Hüseyin Özer, Oklava Resturantından Selin Kiazim, Özlem’in Türk Mutfağından Özlem Warren, OTTO Mediterranean Restaurantından Servet Kılıç ve Kibele Restaurantınan Serhat Önal gibi şefler Türk mutfağı lezzetlerinin yapımı deneyimini ziyaretçilere yaşatacaklardır.

Ayrıca Yosma London’dan ünlü şef, Hus Vedat ile İngiliz şef Ed Baines, 16 Haziran Cuma günü Taste Tiyatrosu'nda saat 15: 00'de Mantı yapacaklardır. Söz konusu şov yaklaşık 4.9 milyon izleyicisi bulunan https://www.facebook.com/TurkeyHomeOf/ sosyal medya hesabından da canlı yayınlanacaktır.

Türkiye'nin çadırına katılarak taze nar kokteyli, Kahve Dünyasından taze ve köpüklü Türk kahvesi, Türkiye'nin en beğenilen simiti olan Simit Sarayı'ndan sunumların tadını çıkarın ve ünlü Türk konukseverliğine dahil olun.

16 Haziran Cuma günü saat 19:00’da kanepe ve ferahlatıcı nar kokteyl eşliğinde bir basın etkinliği düzenlecektir.

Taste of London

Beş günlük festival, Londra’nın en iyi restoranları, mevcut yiyecek ve içecek trendlerini ve en iyi markaları sergileyen bir etkinliktir. Londra'nın en ünlü parkı olan Regent's Park'ta gerçekleştirilen festivali 55,000 yiyecek severin ziyaret etmesi beklennmektedir. En iyi şefler, farklı yemekleri sunacaklar ve ziyaretçiler farklı damak tadlarında lezzetleri deneme fırsatına

sahip olacaklardır.

Taste of London açılış/kapanış saatleri

Çarşamba 14 Haziran 17:30 – 21:30

Perşembe 15 Haziran 12:00 – 16:00 & 17:30 – 21:30 Cuma 16 Haziran 12:00 – 16:00 & 17:30 – 21:30 Cumartesi 17 Haziran 12:00 – 16:00 & 17:30 – 21:30 Pazar 18 Haziran 12:00 – 17:00

www.london.tastefestivals.com