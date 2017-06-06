Birinci Manchester Türk Film Festivali için geri sayım başladı

MTBA Manchester’da bir ilk imzasını atıyor.

Manchester Türk Film Festivali (Kısa Film Seçkisi), Manchester Metropolitan Universitesi Güzel Sanatlar Fakültesi desteğiyle Manchester’da ilk kez ücretsiz olarak tüm sinemaseverler için gösterime giriyor. Filmler İngilizce alt yazılı olacağı için tüm izleyicilere açık. 19. Eskişehir Üniversitesi Uluslararası Film Festivali 2017’den seçilmiş sekiz adet ödüllü kısa metraj film festivalde yer alıyor. MTBA Yönetim Kurulu yaptığı basın açıklamasında; "Türkiye'deki film sektörünün dünyada oldukça önemli bir yere sahip olduğu uluslarası festivallerde Türk yapımı filmlerin kazandığı ödüllerle ispat edilmiştir. Türkiye'nin sanat ve kültürünü İngiltere'de tanıtan ve yayan derneklerden biri olarak, yurdumuzun sinema sanatındaki başarılarının sinemaseverlerle buluşturulmasına vesile olmaktan büyük bir mutluluk duyuyor ve bu alanda benzer amaçlarla faaliyet gösteren diğer dernekleri de dayanışmaya çağırıyoruz. "Daha neler mümkün!" diyerek yola çıktığımız dernek faaliyetlerimizde, geçmiş etkinliklerimizdeki başarıların bu Film Festivalinde de devam edeceğine inanıyor, Manchester Türk Film Festival'inin hepimize hayırlı olmasını diliyoruz. Hepinizi aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyacağız."

*Yer: Manchester Metropolitan University Art Culture & Media Hub , 70 Oxford Street, Manchester, M1 5NH

*Tarih: Perşembe, 8 Haziran 2017

*Saat: 18:30 – 20:30 arası. Kapılar 18:00’de açılacaktır.

Festival tüm izleyicilerimize ücretsizdir. Film salonu 158 kişilik olmasına rağmen, önceden yer ayırtmanızı tavsiye etmekteyiz. Bu sinema severler için kaçırılmaması gereken eşsiz bir Türk film şölenidir.

Yer ayırtmak ve ücretsiz biletinizi temin etmek için info@mtba.org.uk adresine email gönderebilirsiniz.