Büyük Türk Halk Ozanı Ozanı Aşık Veysel, vefatının 44. yılında anıldı

Aşık Veysel vefatının 44. yılında Hollanda Sivaslılar Platformu, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü ve Türkevi Topluluğu’nun düzenlediği programlarla anıldı.

AVRUPA-Büyük Türk Halk Ozanı Ozanı Aşık Veysel vefatının 44. yılında Hollanda Sivaslılar Platformu, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü ve Türkevi Topluluğu’nun düzenlediği programlarla anıldı.Halk Ozanı Aşık Veysel; Dostlar Beni Hatırlasın programı Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü’nde başlayan programlarla dört gün süreyler çeşitli şehirlerdeki etkinliklerde de tekrar edildi. Sivas’ın yetiştirmiş olduğu kültür, sanat, edebiyat ve düşün dünyasındaki usta isimleri çeşitli etkinliklerle yaşatmaya çaba gösteren Hollanda Sivaslılar Platformu girişimiyle düzenlenen ’’Aşık Veysel’i Anma ve Türkü Programı Amsterdam Yunus Emre Enstitütüsü ve Türkevi Topluluğu’nun katkılarıyla gerçekleşen etkinliğe yoğun ilgi gösteren konuklar, Ünlü Ozan’ın türkülerine eşlik ederek yad ettiler.

Aşıklık geleneğinin en büyük temsilcilerinden birisi olan ünlü halk ozanı Aşık Veysel’i anma programlarına yoğun ilgi gösteren yüzlerce davetli salonu tıklım tıklım doldururken, bazı izleyiciler ise yer bulamadığı için kimi ayakta, kimi de yerlere oturdular. Program’da T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas Devlet Halk Müziği Korosu sanatçıları Sait Döşkaya ve Cafer Üvenç sahne aldılar. Programa Amsterdam'da yaşayan mahalli sanatçı Turan Yıldırım da yorumlarıyla katıldı. Katılımcılar sanatcılara Aşık Veysel türkülerinde eşlik ettiler. Programa, çok sayıda Hollanda’daki Türk Sivil Toplum Kuruluşlarının yöneticilerinin katılımı dikkat çekti.

Ünlü Türk Ozanı Aşık Veysel’i anma programına ilk olarak tasarımcı Ömer Erdem’in hazırlamış olduğu ve Aşık Veysel’in hayatının anlatıldığı kısa bir belgeselle başlanıldı. Program zaman zaman duygusal anlara sahne olurken, programın sunuculuğunu ise Hollanda Sivaslılar Platformu sekrereteri Ömer Soner yaptı.

Amsterdam’da gerçekleşen "Aşık Veysel’’i anma programı’nın açılışında bir selamla konuşması yapan Hollanda Sivaslılar Platformu Başkanı İbrahim Çitil, Aşık Veysel'in unutulmaz türküleri geride bıraktığını belirterek: ‘’Sivas, bine yakın şairiyle, çok bereketli mübarek bir şehirdir. Sivas'ın meşhur şairleri arasında öne çıkan iki ismi vardır Biri Pir Sultan: Abdal ve diğeri ise Âşık Veyseldir. Her ikisi de edebiyatımıza ve müzik dünyamıza çok şey kazandırmışlardır. Onlara çok şey borçluyuz’’ dedi.

Çitil, Aşık Veysel'in küçük yaşta gözlerini kaybettiğine işaret ederek, “Aşık Veysel’i görmesek de onun şiirleriyle, türküleriyle büyüdük. Onu çok sevdik ve özlüyoruz. Aşık Veysel, gönül gözünü dünyaya açmış bir halk ozanıdır. Âşık Veysel, Sivas toprağının çok mühim, çok değerli şairlerinden biridir. Bir Sivas türküsü gibi, yerli zevkimizin ve millî duygularımızın en son temsilcileri arasında o da vardır. Âşık Veysel, halk edebiyatımızda, güzel Türkçemizin sütünü sağan şairlerimizdendir. Aşık Veysel, vatanımıza, milletimize, birliğimize-dirliğimize ve bütün mukaddeslerimize sarsılmaz bağlılığıyla dikkat çeken bir ârif kişidir. Er oğlu erdir. Tam bir er kişidir. ‘Âşık Veysel, güzel Türkçesiyle, aydınlık fikirleriyle, engin vatanseverliğiyle, kendisini sevdiren, saydıran bir saz ve söz sultanımızdır.’'

Türkevi Topluluğu Başkanı Veyis Güngör de, ‘’Aşık Veysel'in sadece Sivas'ın değil bütün Türkiye'nin önemli bir değeri olduğu, Aşık Veysel, fikirleri ve insan sevgisiyle dünyayı kucaklayan bir deryadır. Yaşamı boyunca deyişleri ve duruşuyla ülkemizde her zaman bütünleştirici bir misyon üstlenmiş ve ömrü boyunca bu çizgiden ayrılmamıştır. Ülkemiz insanının en çok ihtiyacı birbirini anlamak olduğunu kabul eden Aşık Veysel bu görüşünü türkülerine yansıtmıştır. Bizler öncelikle onun ismini yaşatmak adına elimizden geleni her zaman yapacağız. Onun hayatını şiirlerini Hollandacaya tercüme ederek, Hollandalı dostlarımızın da onu anlamalarını sağlayacağız’’ değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlikte Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım", “Benim Sadık Yarim Kara Topraktır”, "Güzelliğin On Par Etmez", "Dostlar Beni Hatırlasın" gibi unutulmaz eserleri Kültür Bakanlığı Sivas Devlet Halk Müziği Korosu sanatçıları Sait Döşkaya, Cafer Üvenç ve Amsterdam'da yaşayan mahalli sanatçı Turan Yıldırım tarafından seslendirilen türküler, dinleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Yaklaşık iki saat süren etkinliğin sonunda katkıda bulunanlara ve sponsorlara teşekkür edilerek plaket sunuldu. Program günün anısına toplu çektirilen fotoğraf ile sona erdi.

Haber: İbrahim Çitil

Fotograflar: Jurat Barat

Âşık Veysel Kimdir?

1894 tarihinde Sivas’ın Sivrialan köyünde doğan Âşık Veysel, çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Âşık Veysel yedi yaşındayken, çiçek hastalığı salgını sonucunda 2 kız kardeşini yitirdi. Aynı hastalığa kendisi de yakalanarak tek gözünden olan Veysel sonrasında diğer gözünü de kaybetti.

Babası bir gün Âşık Veysel’e evde oyalanması ve vakit geçirebilmesi için bir saz hediye etti. Âşık Veysel eline geçirdiği sazla dönemin türkülerini çalmaya ve söylemeye başladı. Veysel daha sonra 1933 yılında tanıştığı Ahmet Kutsi Tecer’in teşvikleriyle kendi şarkı sözlerini yazmaya karar verdi. Kendi yazdığı eserleri en iyi şekilde seslendiren Âşık Veysel, eğitim konusunda büyük hocalardan ders almamasına rağmen kendisini geliştirerek bir süre sonra da köy okullarında saz dersi vermeye başladı. 1970’li yıllarda devlet tarafından çıkartılan bir kanun ile halk ozanımız Âşık Veysel’e maaş bağlanması kararı alındı.

Âşık Veysel’in sözlerinin, ünlü sanatçılarca söylenmesi üzerine eserlerine olan ilgi arttı. Böylece usta ozan, halk tarafından tanınmaya ve unvanı giderek yayılmaya başladı. Âşık Veysel, 1973 yılında 79 yaşında hayatını kaybetti. AVRUPA GAZETE