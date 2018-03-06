Kadınlar ve Anneler Günü

Merhabalar,

Bu hafta kadınlar için önemli 2 gün bir arada kutlanacak. “Dünya Kadınlar Günü” ve İngiltere ve Birleşik Krallıkta erkenden kutlanan “Anneler Günü”.

WOW - WOMEN OF THE WORLD FESTIVAL / DÜNYA KADINLARI FESTİVALİ

Her yıl 8 Mart'ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gün olan Dünya kadınlar günü; İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ilişkin tüm dünyada coşkuyla kutlanan bir gündür.

Bu yıl Birleşik Krallıkta kadınların oy hakkı kazanmalarının 100. yılı olması nedeniyle "Kadınlar Günü" ayrı bir anlam ve önem taşıyor.

Bu kutlamalardan en önemlilerinden bir tanesi WoW - Dünya Kadınları Festivali.

Sanatçılar, yazarlar, politikacılar, komedyenler, aktivistler bu yıl Kadınların 100. yılında, Southbank Centre'da 8.kez kutlanacak WoW Festivalinde biraraya gelecekler.

Günlük, iki ya da üç günlük giriş kartı alarak Dünya'nın her tarafında kadınların yaşadığı sorun ve engellerle yüzleşip; ünlü konuşmacıların sohbetlerine katılabilirsiniz.

7 Mart ile 11 Mart tarihleri arasında düzenleniyor olan festivalin ayrıntılarını alttaki web sayfasında bulabilirsiniz.

https://www.southbankcentre.co.uk/whats-on/festivals-series/women-of-the-world

Kadınlar günü birçok değişik ve güzel etkinliklerle coşkuyla kutlanacak. Partiler, toplantılar, kahvaltılar, müzik dinletileri ve dahası. Tüm etkinlikleri öğrenmek ve de katılmak isterseniz alttaki web sayfasına bir göz atın isterseniz.

https://www.timeout.com/london/things-to-do/international-womens-day-whats-on-this-year

MOTHER'S DAY - ANNELER GÜNÜ / 11 Mart 2018

Anneler günü Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinin aksine Birleşik Krallıkta, Mart ayında kutlanmakta.

Bunun nedenini merak ettiniz mi hiç?

Ben ettim ve kısaca anlatayım size.

Yıllar önce Hristiyanlar için "Mother" kilisesini ziyaret etmek için verilmiş bir günmüş aslında.

Bu günde memurlara, çalışanlara memleketlerine dönmek ve aileleri ile birlikte ibadet etmek için izin verilirmiş. Ve gençler yolda evlerinde giderlerken topladıkları yabani çiçeklerini annelerine verirlermiş.

Bu dinsel gelenek zamanla Anneler Günü olarak kutlanmaya başlamış ve o gün bugündür Anneler Günü Mart ayında Paskalya'dan 3 hafta önceki Pazar kutlanmaktadır.

Yani bu pazar Annelerinizin gününü kutlamaya hazırlanıyoruz. Annelerimizi Mayıs ayından önce, erkenden kutlamak için güzel bir bahane bizler için.

Hemen sarılın telefonlara ve arayın annenizi. Eğer sizinle birlikte ise anneniz, burada yanınızda ise ne mutlu size. O zaman birlikte bu özel günü, bu güzel şehirde, değişik etkinliklerle kutlayın.

Alttaki link'e tıklayıp, planlarınızı yapmaya başlayın bir an önce.

https://www.timeout.com/london/things-to-do/12-un-mumsy-ways-to-celebrate-mothers-day-in-london

Bu hafta bizim haftamız! Bu hafta annelerimizin haftası! Bu hafta kadınlarımızın haftası!

Tüm kadınlarımızın, emekçi kadınlarımızın "Kadınlar Gününü" ve tüm Annelerimizin "Anneler Gününü" kutluyorum.

Haftaya görüşmek üzere; sevgiyle hoşçakalın.