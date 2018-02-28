Merhabalar,

Mart ayına, ilkbaharın ilk ayına giriyoruz ama Sibirya’dan gelen soğuk hava İngiltere’yi fena vurdu. Bahar’ın gelmesini beklerken son yılların en soğuk günlerini yaşıyoruz.

Biliyorum bu soğuk havalarda insanın dışarıya çıkası gelmiyor ama bu haftaki etkinlikler kaçmaz diyorum.

GARDEN OF LIGHTS - IŞIKLI BAHÇE

Bu yıl bir kez daha St Pauls’deki Paternoster Square, 4,000 tane ışıklandırılmış nergis ile sarıya bürünecek.

Her bir el yapımı sarı nergis ölümcül hastalığa yakalanmış hastaları temsil ediyor olacak. Bu konuda yardımlar yapan Marie Curie yardım derneği Mart ayı boyunca yardımlarınızı kabul edecek.

Ayrıca bu sapsarı çiçekler ve renkli güzelim cam duvarlar akşamları ışıklandırılarak Marie Curie çalışanlarının hasta ve hasta yakınlarına desteklerini sembolize edecek.

Çiçeklerin arasında dolaşırken, hasta yakınlarının mektuplarını dinleyebilir ve siz de bu çok özel ve güzel işlere, yardımlara imza atan derneğe yardımlarınızı yapabilir, bu soğuk günlerde içinizi ısıtabilirsiniz. Ayrıca nergis yapraklarına yazacağınız notları da anı duvarına asabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi alttaki linkte; https://www.timeout.com/london/things-to-do/garden-of-light

MOVIE NIGHTS AT THE MUSEUM - MÜZEDE FİLM GECELERİ

Bilim kurgu sevenlerdenseniz misiniz? Mesela “Star Trek”, mesela “Star Wars”ve bu filmleri defalarca izlerim mi dersiniz?

O zaman size güzel bir haberim var. Londra’nın en güzel müzelerinden biri olan “National History Museum” (Ulusal Tarih Müzesi) da; bu ünlü ve eskimeyen bilim kurgu filmlerinin özel gösterimleri var.

İçeceklerinizi, patlamış mısır ve şekerlemelerinizi alıp müzenin en özel ve en büyük konuğu mavi balina “Hope”’ın alt tarafındaki Hintze Hall’daki yerinizi alıp filminizi izlemeye başlayın.

Bu buz gibi günlerde yapılacak güzel etkinliklerden birisi gerçekten. Ayrıntılı bilgileri alttaki linkten öğrenebilir ve biletinizi alıp kendinizi uzak galaksilere doğru yolculuğa başlayabilirsiniz. http://www.nhm.ac.uk/events/movie-nights-at-the-museum.html

MARCH4WOMEN - KADINLARA DESTEK YÜRÜYÜŞÜ

Sue Perkins, Helen Pankhurst, Bianca Jagger, Londra Belediye başkanı Sadiq Khan ve Londra Kadın yürüyüşü heyetinin başı Shola Mos-Shogbamimu bu yıl düzenlenen #March4Women da on sıralarda yer alacak ünlülerden sadece birkaçı.

Siz de pankartlarınızı ellerinize alıp 4 Mart Pazar günü bu isimlerle birlikte kadınların oy kullanmalarının 100.yılı olan bu anlamlı yılda; kadın-erkek eşitliğini, tacize ve haksızlığa uğramadan çalışmalarını, kadınların uğradığı her türlü şiddetin ve aşağılanmasının son bulmasını desteklemek için yürüyebilirsiniz.

Trafalgar Square'de son bulacak bu yürüyüşün ardından ünlü meydanda konuşmalar yapılacak, müzik ve eğlence programları olacak ve gelmekte olan kadınlar günü, kadınların yılı kabul edilen bu yılda özel bir çoşku ve ayrıcalık ile kutlanacak.

Yürüyüşüm ayrıntılarını alttaki linkte bulabilirsiniz;

http://careint.uk/2DdmLsK

Güzel ve sıcacık etkinliklerle dolu bir hafta diliyorum. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.