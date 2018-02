Abba - Bira - Moda

Merhabalar,

Okulların dönem tatillerinden ilki sona erdi ve öğrenciler, veliler yeniden yollara düştüler.

Bakalım yolların, trafiğin tekrar yoğunlaştığı bu hafta Londra’da bizleri hangi güzellikler, hangi etkinlikler bekliyor.

ABBA: SUPER TROUPERS - ABBA SERGİSİ

İsveçli ünlü ve eskimeyen pop grubu Abba Stockholm’a kadar gitmenize gerek kalmadı, Abba sergisi sizler için Londra’ya, South Bank’e geldi.

Özel tur rehberi eşliğinde Abba’nın müzik yolculuğuna çıkmaya, ünlü grubun müziklerini, şarkı sözlerini ve yaşamlarını keşfetmeye ne dersiniz?

Daha önce hiç görülmemiş, yayınlanmamış grup üyelerinin özel kişisel notlarını, sembolik kostümlerini bu sergide görme fırsatını bulacaksınız.

1970’lerin Britanya’sında, yaşanan finansal krize, zor yaşam koşullarına karşılık ABBA taze bir nefes olmuş, pozitiflik ve iyimserlik getirerek ismini altın harflerle yazdırmış.

Bu dünyaca ünlü unutulmaz müzik grubunun bu özel sergisini ziyaret etmek isterseniz tüm ayrıntılar alttaki linkte; https://www.southbankcentre.co.uk/whats-on/123377-abba-super-troupers-201718

LONDON CRAFT BEER RISING FESTIVAL - LONDRA BİRA FESTİVALİ

Bira severler bu etkinlik de tam size göre. Her çeşit bira ve cider (meyve birası)’in bulunduğu festival bu yıl tekrar kapılarını "The Old Truman Brewery"de açıyor. 22, 23 ve 24 Şubatta sizleri bekliyor.

Dünya çapında ünlü ve en güzel biraların sunulduğu bu festivalde ayrıca çeşitli ve lezzetli yiyecekleri de bir arada bulacak ve canlı müzik eşliğinde kendinize ziyafet çekeceksiniz.

Şimdiden hemen biletlerinizi alın derim. Ayrıntılı bilgi için web sayfası altta;

http://craftbeerrising.co.uk/

LONDON FASHION WEEK FESTIVAL - LONDRA MODA HAFTASI FESTİVALİ

Şimdi de sırada Londra Moda haftası festivali var.

180 Strand’daki “ The Store” Stüdyolarında düzenlenen bu 4 günlük moda Festivali 22 ve 25 Şubat tarihleri arasında Moda severlere renkli günler yaşatacak.

İngiliz ve dünya modasının ünlü tasarımcılarının, ünlü markaların defilelerini izleyebilir, dünyaca meşhur modacıların koleksiyonlarından alışveriş yapabilir ve moda ile ilgili konuşmalara katılabilirsiniz.

Festivalin biletleri £20’dan başlıyor. Bu özel moda festivalinin ayrıntılarını alttaki linkte bulabilir, hemen biletinizi alabilir ve yeni sezonun modasını birçoklarından önce öğrenebilirsiniz. http://londonfashionweekfestival.com/tickets/

Güzel ve rengarenk bir hafta diliyorum. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.