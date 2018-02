Merhabalar,

Soğuk havalarla aranız nasıl bilmem ama kendinizi bu havalara alıştırsanız, sıkı sıkı giyinip sokaklara çıksanız iyi olun. Yine birbirinden güzel etkinlikler sizleri bekliyor.

CHINESE NEW YEAR - THE YEAR OF THE DOGS / ÇİN YENİ YILI - 16/02/18

Yılın en renkli etkinliklerinden birisi bu hafta sonu Londra sokaklarını renklendirecek, canlandıracak.

Her yıl olduğu gibi Çinliler dünyanın bir çok yerinde olduğu gibi Londra’da da yeni yıllarını kutlamaya hazırlanıyorlar.

Bu yıl takvimler "Dog - Köpek" yılını gösteriyor. Çin'den sonra neredeyse en büyük kutlamaların yapıldığı Londra'da, Köpek yılı renkli, eğlenceli, coşkulu ve de bol ejderhalı olacak.

Geçen yıl 28 Ocak'ta kutlanan yılbaşı bu yıl 16 Şubatta kutlanacak. Çin mahallesine gidip geleneksel süslemeler eşliğinde geleneksel dans gösterileri ve ejderhalar eşliğindeki renkli kutlamalara katılmayı ihmal etmeyin.

Ayrıntılar alttaki linkte; https://www.timeout.com/london/chinese-new-year-in-london

GIN FESTIVAL - CİN FESTİVALİ / 16-18/02/18

Bu soğuk günlerde içinizi ısıtacak güzel bir başka etkinlik daha var bu hafta sonu.

Britanya’nın ilk, en büyük ve en iyi “Cin Festivali” Londra’ya, Wapping’e geliyor. Gelirken de birçok değişik cin’i yanında getirmeyi unutmuyor.

Bu arada aman korkmayın bu cin, Aladdin’in lambasından çıkan cin değil, içecek olan cin.

Dünyanın birçok kısmından gelen cinleri bu festivalde bir arada bulabilirsiniz. Hatta sadece bu festivalde bulabileceğiniz özel cin markaları da sizleri bekliyor olacak. Ayrıca canlı müzik, lezzetli yiyecekler ve de cinden yapılmış kokteyller de festivale ayrı bir renk ve tad katacak.

Ayrıntılı bilgiler için alttaki linki tıklamayı unutmayın. https://www.ginfestival.com/events/gin-festival-london-2018

LONDON CLASSIC CAR SHOW - LONDRA KLASİK ARABA ŞOVU / 15-18/02/18

Şimdi de sırada araba meraklılarını, özellikle klasik araba meraklılarını ilgilendiren güzel bir etkinlik var.

Bu yıl dördüncü kez London ExCeL’e gelen “Klasik Araba Şovu” 15 Şubat-18 Şubat tarihleri arasında klasik araba sahiplerini, koleksiyoncularını ve meraklılarını ağırlayacak.

Özel yapım arabaları, sınırlı sayıda üretilmiş değerli arabaları ve hatta eski F1 Dünya şampiyonalarından Nigel Mansell’e ait yarış arabalarını, kupa ve madalyalarını da görme şansına sahip olacaksınız.

Araba meraklılarının kaçırmak istemeyeceği bu festivalin ayrıntıları için alttaki linki tıklayabilirsiniz. http://www.thelondonclassiccarshow.co.uk/news/nigel-mansell-is-the-2018-icon/

Güzel, sıcacık ve renkli bir hafta diliyorum. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.