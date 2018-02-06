Sevgi Her Yerde

Merhabalar,

Havalar yine birdenbire soğudu. Şubat ile birlikte soğuklar da kendini gösterdi. Bu buz gibi günlerde içimizi ısıtacak, günümüzü aydınlatacak hangi etkinlikler var bakalım.

VEGAN LIFE LIVE LONDON - VEGAN YAŞAM FESTİVALİ / 09-10/02/18

Aranızda eminim Vegan olanlar ya da olmak isteyenler vardır.

Son günlerde gittikçe yaygınlaşan ve takipçileri çoğalan Vegan yaşam tarzı için düzenlenen özel festivallerden bir tanesi “Vegan Life Live” bu hafta sonu Londra’da.

Kuzey Londra’da, Alexandra Palace’da yapılacak olan bu iki günlük festivalin perde arkasında Britanya’nın en önemli Vegan dergisi olan “Vegan Life” bulunuyor.

Birbirinden güzel ve tahmin edemeyeceğiniz çeşitlilikteki vegan yiyecekler, mini bira festivali ve sinema gösterileri bu festivalde sizleri bekliyor.

Eğer bu yaşam tarzı ilginizi çekiyorsa ya da hali hazırda vegan iseniz o zaman bu hafta sonu planlarınızı yapmaya bu festival için biletlerinizi almaya başlayın. Ayrıntılar alttaki linkte;

https://london.veganlifelive.com/

ORCHID FESTIVAL - ORKİDE FESTİVALİ / 10/02/18 - 11/03/18

İçimizi ısıtıp, bizleri yaza, güzelim sıcacık, rengarenk yaz günlerine götürecek bir etkinlik var sırada.

Bu yıl 23.sü düzenlenen Orkide Festivali,

Kew Gardens’daki “The Princess ofWales” serasında 10 Şubattan itibaren sergilenmeye başlayacak.

Her yıl farklı bir teması olan festivalin bu yılki teması Tayland. Tayland’ın renkli ve canlı renkleriyle, Tayland’a ve kültürüne doğru bir yolculuk yapmak isterseniz ve de benim gibi orkide hayranı iseniz bu festivali kaçırmayın.

Festivalin ayrıntıları için alttaki linki tıklamanız yeterli;

https://www.kew.org/kew-gardens/whats-on/orchids-festival

VALENTINES DAY - SEVGİLİLER GÜNÜ/ 14/02/18

İster sevgiliniz olsun, ister evli olun, ister bekar olun, ister yalnız olun SEVGİ-AŞK her yerde hep yanıbaşınızda her zaman. Anne-baba sevgisi, arkadaş sevgisi, kardeş sevgisi, evlat sevgisi, hayvan sevgisi hepsi de hayatımızın bir parçası ve vazgeçilmezleri.

Ve bu hafta 14 Şubat’da bu sevgilerin günü. Bu özel günde sadece sevgilinizi değil, tüm sevdiklerinizi hatırlayıp nasıl olursa olsun sevginizi gösterin.

Altta sevgililer günü ile ilgili değişik fikirler ve etkinliklerle ilgili bilgilerin bulunduğu linki bulabilirsiniz.

https://www.timeout.com/london/valentines-day-in-london

Sevgi dolu, aşk dolu, sıcacık rengarenk bir hafta diliyorum. Haftaya buluşmak üzere sevgi ile hoşçakalın.