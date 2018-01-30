Merhabalar,

Bu hafta yılın en kısa ayına merhaba diyoruz. Bakalım bu hafta Londra’da neler oluyor.

VOTES FOR WOMEN - KADINLARA OY

Bundan tam 100 yıl önce, 1918’de Birleşik Krallıktaki kadınlar oy verme hakkına sahip oldular. Bu özel yılın adına “Museum of London”da “Votes for Women” - “Kadınlara Oy” sergisi açılmış.

Bu hakkın kazanılması için mücadele eden gizli kahramanların, yapılan kampanyaların, yaşanılan zorlukların anlatıldığı güzel ve tarihi bir sergi. Gerek kısa film gösterileri ile, gerek fotoğraflar ve belgeler ile bu aşamada yaşananlar Londralıların ilgisine sunulmuş.

Sergide bu kadın haklarını almak uğruna yılmadan mücadele veren, yapılan kampanyalarda önemli rol oynayanlardan Emmeline Pankhurst'un açlık grevindeki madalyasını ve Louise Mary Eates'in cezaevinden serbest bırakılmasıyla ilgili açıklamasının yapıldığı belgeleri de görebilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için alttaki linki tıklayabilirsiniz.

https://www.museumoflondon.org.uk/museum-london/whats-on/exhibitions/votes-women

MONOCHROME / PAINTING IN BLACK & WHITE - SIYAH & BEYAZ RESİM SERGİSİ

Geçen haftalardaki rengarenk etkinliklerden sonra bu sergi biraz renksiz gelebilir çoğunuza. Sıkıcı, mat, anemik, solgunca bu serginin renklerini açıklamakta olup bunların hiçbiri olumlu sözcük olmasa da bu sergi aslında oldukça ilgi çekici.

“National Gallery”de sergilenen yarım bin yıl değerindeki renksiz, gri ve siyah beyaz tablolar sanat severleri, siyah-bayaz tablo meraklılarını bekliyor.

18 Şubat’a kadar devam edecek sergide ünlü ressamlar Rembrandt, ingres, Richter, Picasso ve Ellasson’un tablolarını bir arada görme şansını bulabilirsiniz.

Bu renksiz serginin ayrıntıları alttaki linkte;

https://www.timeout.com/london/art/monochrome-painting-in-black-and-white-review

NORTH LONDON BREW FEST - KUZEY LONDRA BİRA FESTİVALİ

Bu etkinliğe eminim çoğunuz hayır demezsiniz. Ocak ayı yani “Dry January” bitti ve içkisiz ve diyetlerle dolu bir ayın sonuna gelindi. Şimdi festival zamanı. Kuzey Londra’da “The Snotty Fox”da düzenlenen bira festivali sizleri bekliyor.

Üç gün sürecek olan festivalde bira ve tarihi hakkında konuşmalar olacak, bira üreticileri bira severlerle buluşacak. Ayrıca Cuma ve Cumartesi akşamları Rock ‘n’ Roll ve Soul müzikleri özel DJ’ler tarafından çalınacak. Size de bu güzel müzikler eşliğinde biraların tadına bakmak düşüyor.

Festivalin ayrıntıları için alttaki linki tıklamanız yeterli.

https://www.timeout.com/london/things-to-do/north-london-brew-fest

Mutlu ve güzel bir hafta diliyorum. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.