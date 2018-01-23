Merhabalar,

Günler ne çabuk geçiyor değil mi? Ocak ayının son haftasına geldik bile. Bakalım yılın ilk ayının son haftasında Londra’da neler oluyor.

JON SNOW: COLOUR IS MY BRAND - JON SNOW: RENK BENİM MARKAM

Channel 4'un haberlerini izliyorsanız Jon Snow'u biliyor ve çoğu haber sunucusunun tersine onun ünlü, renkli, capcanlı kravatlarını da farkediyorsunuzdur.

Bu kravatlar o kadar ilgi çekmiş ki sergisi bile açılmış. Evet yanlış okumadınız; Jon Snow'un rengarenk, çeşit çeşit kravatlarının sergisi açıldı. Kensington'daki "Design Museum"da sergilenen ünlü habercinin kravat koleksiyonunu 25 Şubat'a kadar ziyaret edebilirsiniz.

Hatta bu kravatlardan bazılarını satın da alabilirsiniz.

Eğer bu renkli ve ilginç sergi ilginizi çekti ise sergi ile ilgili ayrıntıları alttaki linkte bulabilirsiniz.

http://designmuseum.org/exhibitions/jon-snow-colour-is-my-brand

WINTER HAPPINESS FESTIVAL - KIŞ MUTLULUK FESTİVALİ

Ocak ayı genellikle soğuk oluşu, uzun ve masraflı Noel döneminin ardından gelmesi, bol yemekli, içmekli bir dönemin arkasından verilen kilo savaşları ve içkisiz geçirilmeye çalışılan bir ay olması nedeniyle pek sevilmez ve de pek eğlenceli geçmez. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız, bunun da çaresi düşünülmüş; Mutluluk Festivali.

Camden’da bulunan “Museum of Happiness”de düzenlenen festival boyunca top havuzuna atlayıp, kahkaha yogasına katılıp, mutluluk veren çikolatalardan yiyip ocak ayının tüm olumsuzluklarını unutup çocuklar gibi eğlenebilirsiniz.

Ayrıntılar alttaki linkte; https://events.time.ly/b3oduzs?event=3761921

BURNS NIGHT IN LONDON - LONDRA'DA BURNS GECESİ

Her yıl Ocak ayının 25'inde İskoçya'nın ve Britanya'nın ünlü şairi Robert Burns; geleneksel müzikler, yiyecek-içecekler ve şairin kendi dizeleriyle anılmakta ve şair adına özel kutlamalar, partiler yapılmaktadır. Kutlamaların çoğu hafta sonundan başlamaktadır.

Londra'nın değişik mekanlarında değişik kutlamalar yapılmakta. Geleneksel İskoç yemekleri ve bol bol viski eşliğinde yapılan bu partilere, kutlamalara katılmak isterseniz hemen alttaki linki tıklayın.

http://londonist.com/london/things-to-do/best-places-in-london-to-celebrate-burns-night

Neşenizin bol olduğu, renkli ve capcanlı bir hafta diliyorum. Haftaya görüşmek üzere, sevgi ile hoşçakalın.