Işıltılı, Renkli Günlere Devam

Merhabalar,

Siz de benim gibi şimdiden Londra’nın ışıltılı, renkli, canlı günlerini özlediyseniz size güzel haberlerim var. Noel ışıkları, rengarenk birbirinden güzel Noel Ağaçları kaldırılmış olsa da; Londra ışıldamaya, rengarenk ışıklar, güzellikler saçmaya devam ediyor.

CANARY WHARF WINTER LIGHTS - CANARY WHARF'UN KIŞ IŞIKLARI

Bu güzel ışıltılı etkinliklerden ilki Canary Wharf’da. Noel ışıklarının yerini “Kış Işıkları” alıyor.

Konusunda uzman dizayncılar ve artistler tarafından hazırlanan ışıklandırmalar, inanılmaz etkileyici interaktif ışık şovları Canary Wharf'ın birçok kısmını aydınlatıp renklendiriyor. Özel alttan aydınlanmış rengarenk buz pisti de bu etkinliğin bir parçası.

16 Ocak'tan 27'ye Ocak'a kadar devam edecek "Kış Işıklarını"kaçırmayın. Karanlık, gri kış günlerinizi Canary Wharf’un Kış Işıkları ile aydınlatın. Ayrıntıları alttaki web sayfasında bulabilirsiniz.

https://canarywharf.com/arts-events/events/winter-lights-2018/?instance_id=

LUMIERE LONDON FESTIVAL - LONDRA AYDINLATMA FESTİVALİ

İkinci renkli ve bol ışıklı etkinlik ise “Lumiere - Aydınlatma Festivali”.

Bu görsel festival bir kez daha ve bu kez daha da büyük, daha da parlak, daha da aydınlık olarak Londra sokaklarına, Londra’nın dört bir köşesine rengarenk ve parıldayarak geliyor.









Londra belediyesinin katkılarıyla Artichoke şirketi tarafından tasarlanıp, hazırlanan 50’den fazla değişik, göz kamaştıran, görkemli ışık oyunlarını Londra’nın birçok sokak ve binalarında, açık hava sergisi havasında izleyebilirsiniz.

18 ila 21 Ocak tarihleri arasında dört akşam boyunca dünyanın dört köşesinden yetenekli artistlerin hazırladığı ışık şovları sizleri büyülemeye hazırlanıyor, üstelik de ücretsiz.

Festivalin ayrıntılarını ve nerelerde izleyebileceğinizi alttaki web sayfasından öğrenebilirsiniz.

http://www.lumiere-festival.com/

COLUMBIA ROAD FLOWER MARKET / COLUMBIA ROAD ÇİÇEK PAZARI

Yılın dört mevsimi, havalar nasıl olursa olsun birbirinden güzel çiçekleriyle Londra’yı renklendiren, Londra’nın en ünlü sokak pazarlarından biri olan Columbia Road Çiçek Pazar’ı da bu haftaki son renkli durağımız.

Rengarenk birbirinden güzel çiçekleri bir arada görmek ve hatta satın almak isterseniz Doğu Londra’da bulunan Columbia Road Çiçek Pazarını ziyaret edin derim.

Columbia Road Çiçek pazarı, her pazar sabah saat 8'den itibaren öğleden sonra 2-3'e kadar en güzel renkleri ve kokularıyla sokakları renklendiriyor ve meraklı ziyaretçilerini bekliyor.

Eğer sizde benim gibi pazar günlerini sıkıcı bulanlardansanız, bu pazar alın kahvenizi elinize, bu romantik ve dayanılmaz güzellikteki, rengarenk, mis gibi kokan bu pazarın yolunu tutun. Sadece pazar gününüzü değil evinizi de birbirinden güzel lalelerden, güllerden, lavantalardan alarak renklendirin.

Ayrıntılı bilgi için web sayfası; http://www.columbiaroad.info

Haftanızın bu haftaki etkinlikler gibi rengarenk, ışıl ışıl ve capcanlı geçmesini diliyorum. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın!