Terasta Sauna

Merhabalar, artık sanırım yavaş yavaş tatil, Noel ve yeni yıl modundan çıktık, çoğumuz normal iş ve okul hayatımıza döndük bile.

Yeni yılın bu ikinci haftasında bakalım Londra'da neler oluyor?

RE-SOLUTIONS FESTIVAL - JUJU'S BAR & STAGE

Noel tatilinde bol bol yediniz, içtiniz ve aldınız kiloları. Şimdi de bu fazla kiloları nasıl atacağınızı düşünüyorsanız bu etkinlik tam size göre.

Spitalfields'de bulunan Juju's Bar & Stage'de düzenlenen bu festival ocak sonuna kadar devam edecek. Festival kapsamında yoga, martial art (dövüş sanatları) sınıfları, atölye çalışmaları olacak.

Ayrıca Urban Temple ve Fat Buddha Yoga'nın ortak çalışmaları, gösterileri, ve şovları olacak.

Etkinliklerin listesi ve ayrıntılar için alttaki linki tıklamayı unutmayın.

http://www.resolutionsatjujus.com/

FINNISH ROOF TOP SAUNA

Havalar yine epey soğudu. Bu soğuk havalarda Finlandiya'nın meşhur saunalarından birinde ısınmaya ne dersiniz?

Merak etmeyin, biletinizi alıp Finlandiya'ya gidin falan demeyeceğim. Ünlü sauna Southbank'e geldi, ve Queen Elizabeth Roof Gardens'da sizleri bekliyor. Thames nehri ve Londra'nın ünlü binalarının manzarası eşliğinde saunanın tadını çıkarabilirsiniz.

Ünlü Finlandiya saunasında; 16 kişilik 70 dakikalık seanslar var. Seanslara başlamadan önce teras barda içinizi ısıtacak içecekler içip saunanın sıcağına hazırlık yapabilirsiniz.

Londra'nın göbeğinde bu deneyimi yaşamak isterseniz 11 Şubat'a kadar vaktiniz var. Ayrıntılar alttaki linkte;

https://www.southbankcentre.co.uk/whats-on/124134-finnish-rooftop-sauna-201718

LONDON ART, ANTICS AND INTERIORS FAIR - LONDON EXCEL

Londra Excel'de düzenlenen bu antika ve iç mimarisi fuarı 12 Ocak ila 14 Ocak arası meraklılarını bekliyor olacak.

100'ün üzerinde firmanın satışa sunduğu birbirinden güzel antikalar, dekorlar eminim ilginizi çekecektir. Ayrıca işin uzmanları evinizin döşeme ve dekorları hakkında tavsiyelerde bulunup, tüyolar verecekler.

"BBC Antiques Roadshow" programından tanıdığınız Mark Hill ve Judith Miller de fuarda olacaklar.

Fuar hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz alttaki Web sayfasını ziyaret etmeniz yeterli olacaktır.

http://www.artantiquesinteriorsfair.com/

Güzel, enerjik ve mutlu bir hafta diliyorum. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.