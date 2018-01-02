Merhabalar,

Yepyeni bir yıldan ve 2018’in ilk günlerinden merhabalar.

Umuyorum herkes yeni yıla dünyanın dört bir köşesinde saatler gece 12’yi gösterdiğinde gökyüzünü renklendiren, canlandıran havai fişekler gibi coşkulu ve rengarenk girmiştir.

Çoğumuz için güzelim, unutulmaz anılarla dolu, uzun bir tatilden sonra normal hayatımıza dönme zamanı. Bu sürece alışmak biraz zor olsada Londra bizlere her zaman olduğu gibi birbirinden güzel etkinlikler, güzellikler sunmaya bu yepyeni yılda da devam ediyor.

LONDON INTERNATIONAL MIME FESTIVAL -LONDRA ULUSLARARASI PANDOMİM FESTİVALİ

Londra Uluslararası Mime Festivali 1977 yılında yapımcı Joseph Seelig tarafından mime-palyaço Nola Rae'nin teşviğin ile kuruldu ve o günden bu yana her yıl düzenlenmekte olup buttur festivallerin en uzun süreli devam eden olanıdır.

Festival bu yıl 10 Ocak'ta başlayacak ve 3 Şubat'a kadar devam edecek. Londra'nın değişik bölge ve mekanlarında yapılacak olan bu etkinlik normal hayatımıza dönmemize yardımcı olup; soğuk, karanlık ve uzun gecelerimize tatlı bir gülümseme katabilir.

Ayrıntılı bilgi ve program için web sayfası;

http://mimelondon.com/festival/

THE LONDON BOAT SHOW – LONDRA YAT FUARI

Dünyanın en sayılı ve önemli denizcilik fuarlarından biri olan Londra Yat Fuarı her yıl olduğu gibi bu yılda Londra Excel'de kapılarını açacak. Fuar 10 Ocaktan 14 Ocak'a kadar ziyaretçilerini bekliyor olacak.

Her boyutta teknelerden, küçük & büyük kayıklardan, süper lüks ve büyük yatlara kadar hepsini bu fuarda birada bulabilirsiniz. Eğer bu büyük oyuncaklara meraklıysanız, özel ve bağımsız gemi yapımcıları ve uluslarası gemi şirketlerinden bire bir direkt bilgi alabilirsiniz.

Ayrıca yapılan seminer ve görüşmelerde yat, tekne, gemi v.b. meraklıları bilmediğiniz yeni şeyler öğreneceksiniz.

Ayrıntılı bilgi ve bilet fiyatları için web sayfası;

http://londonboatshow.com/

DREAM GIRLS THE MUSICAL

Londra'da yaşıyor olmanın en güzel yanlarından birisi de dünyaca ünlü müzikaller. Yakın bir tarihte gittiğim ve çok beğendiğim müzikallerden birisi de "Dream Girls" ve sizlere bu müzikali izlemenizi öneriyorum.

Üç yakın, hayalleri ünlü birer şarkıcı olmak olan arkadaşın inişli-çıkışlı hayatlarının, dokunaklı hikayesinin anlatıldığı bu müzikal de zaman zaman gülecek, birbirinden güzel müzikler eşliğinde coşacak, bazen de duygulu anlar yaşayacaksınız.

Müzikler ve oyuncular gerçekten çok iyi. Kaliteli müzik dinleyip güzel bir kaç saat geçirmek isterseniz alttaji linke bir göz atın ve biletlerinizi hemen alın derim.

http://www.dreamgirlswestend.com/

Güzel ve bol enerjili bir hafta diliyorum. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.