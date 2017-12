2017’nin, koskoca bir yılın daha sonuna geldik.

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Londra’da da Noel kutlandı, yenildi, içildi ve şimdi 2018’e merhaba deme zamanı.

Bu yepyeni, umutlarla dolu yeni yılı evde değil de dışarıda, parti eşliğinde karşılamak istiyorsanız size birkaç önerim olacak.

- Festival of Light NYE

Havai fişeklerini izlemek istiyor ama soğukta, saatlerce beklemek istemiyorsanız, bu parti tam size göre. Clapham Grand’daki bu renkli partide ışıklandırılmış fenerler, süslemeler ve de havai fişek gösterileri olacak.

- Travel Back In Time on The South Bank

Southbank Centre de “vintage” yeni yıl partisi düzenleniyor. 1920’lerden, 1990’lara yolculuk yaparken günümüze dönüp 2018’e merhaba diyebilir; havai fişeklerini kokteyllerinizi yudumlayarak izleyebilirsiniz.

- Oval Space Music x Percolate present NYE

Bethnal Green'de bulunan Oval Space'de düzenlenen bu parti elektronik müzik severler için.

- Under the Sea NYE at the National History Museum

Londra’nın en güzel müzelerinden biri olan NHM’deki deniz altı temalı kıyafet balosu oldukça renkli ve eğlenceli geçecek gibi görünüyor. Massaoke (birçok kişinin katıldığı karaoke) bingo, sessiz disco ve daha birçok sürpriz sizleri bekliyor olacak.

- Guilty Pleasures Pop Party at Koko

Taylor Swift, S Club 7, Rihanna, Backstreet Boys ve daha birçok pop müzik sanatçısı ve müzikleri tam bana göre diyorsanız yeni yılı sevdiğiniz şarkılar eşliğinde ünlü klüp Koko’da karşılayabilirsiniz.

- Fireworks Show at Westminster

Tabi ki önceden biletlerinizi aldıysanız Westminster'deki yerinizi alıp dünyanın en güzel havai fişek gösterilerinden biri olan bu 15 dakikalık görsel ve inanılmaz şovla yeni yıla girebilirsiniz. Eğer biletiniz yoksa maalesef bir sonraki yılı beklemeniz gerekecek, bu yıl için bilet kalmadı.

New Year's Day Parade - Yeni Yıl Geçidi

Eğer akşamdan kalma olmazsanız; bu unlu ve renkli geçidi kaçırmayın derim.

20 ülkeyi temsil eden dansçıların, göstericilerin, bando takımlarının katılımının yanısıra, ünlü "Pearly Kings and Queens", West End şovlarından dansçılar, müzisyenler, akrobatlar, palyaçolar da katılacaklar.

Oldukça kalabalık ve renkli olacak bu yeni yıl geçidi 2.2 mil uzunluğunda olup; Green Parktaki Ritz Hotelin önünden başlayıp Piccadilly Circus, Regent's Street, Pall Mall, Trafalgar Square devam edecek.

İyi yıllar hepimize! 2018’in güzelliklerle gelmesini dilerim. Haftaya buluşmak üzere, sevgi ile, hoşçakalın!