Merry Christmas Everyone

Mutlu Noeller herkese!

Her ne kadar bizim inanç ve adetlerimizde Noel yoksa da Londra'da yaşayan bizler olarak Noel'i çok yakından yaşıyor ve hissediyoruz.

Birçoğumuz için Noel'in anlamı aynı zamanda tatil. Yeni yıl tatili ile birleşen, 2 haftayı bulan Noel tatilini eminim benim gibi sizlerde her iple çekiyorsunuzdur.

Eğer bu uzun tatilde Londra'da kalıyorsanız ailecek kendinizi buz pateni pistlerine atabilir, Noel marketlerine gidebilir, tatilin tadını çıkarabilirsiniz.

BUZ PATENİ PİSTLERİ

Bu sezonun vazgeçilmezleri olan birbirinden güzel ve Londra'nın hemen hemen her yerinde kurulan bu pistlere bir gözatalım isterseniz.

- Canary Wharf Buz Pisti

Londra'nın en önemli iş merkezlerinden biri olan Canary Wharf'ta, biraz da eğlenelim diyenler için kurulmuş rengarenk ışıklarla süslenmiş pist sizleri bekliyor.

- Natural History Museum Buz Pisti

Londra'daki en güzel binalardan biri olan müzenin bahçesine kurulan pist de en az müze kadar güzel ve Noel ışıklarıyla daha da bir ilgi çekici.

- Somerset House Buz Pisti

Belki de Londra'da kurulan en güzel buz pisti. Somerset House'un ortasına kurulan ve Noel ağacı ve ışıkları ile süslenen pist, kaymayanları bile etrafına çekiyor.

- Tower of London Buz Pisti

Tarihi Tower of London'da kurulan bu pist de eski ve yeniyi bir araya getiriyor. Kalenin surlarının manzarası ile modern Noel ışıkları adeta dans ediyor.

Bu birbirinden güzel pistlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz alttaki linki tıklamanız yeterli.

https://www.timeout.com/london/things-to-do/ice-skating-in-london

NOEL PAZARLARI

Noel pazarları da aynen buz pateni pistleri gibi hemen hemen Londra'nın her köşesinde.

Bu pazarlardan bazılarından daha önceki yazılarımda bahsetmiştim zaten. Alttaki linke tıklayarak istediğiniz, size yakın olan birini seçip gidebilirsiniz. Sıcak şaraplarınızı, sıcak çikolatalarınızı içerek kurulan birbirinden güzel tezgahlardan alışveriş yapabilirsiniz.

https://www.familiesonline.co.uk/local/westminster/in-the-know/london-christmas-market-2017-dates-for-your-diary?utm_source=facebook.com&utm_medium=referral

Mutlu Noeller ve iyi tatiller diliyorum.

Haftaya görüşmek üzere; sevgi ve hoşça kalın!