En Güzel Noel Ağaçları

Merhabalar,

Noel ve uzun Noel tatiline çok az kaldı. Haftaya herkes çevresi hediyelerle dolu Noel ağaçlarının etrafında Noel'i kutlayıp, yiyip içecekler.

Ama isterseniz önce birlikte Londra'nın en Noel güzel ağaçlarını görmeye gidelim.

COVENT GARDEN

Londra'nın en canlı, turistlerin en fazla ziyaret ettiği yerlerinden biri olan Covent Garden'ın Noel ağacı ünlü piazza'da kocaman saksında ışıltılar içinde ziyaretçilerini ağırlıyor ve birlikte instagram için birbirinden güzel pozlar veriyor.

TRAFALGAR SQUARE

Oslo, Norveç'ten gelip Trafalgar Square'deki geleneksel yerini alan, sade ve upuzun Noel ağacı yine her yıl olduğu gibi etrafında verilen Noel konserleri ile Noel ruhunu yaşatıyor.

ST KATHERINE DOCKS

Londra’nın en sevdiğim yerlerinden biri olan St Katherine Dock’ta, Londra’nın en güzel publarından biri olan The Dickens Inn’in önüne kurulmuş, sade ama bir o kadar da görkemli ağaç, pub’ın önüne ve güzelim St Katherine Docks’a çok yakışmış.

ST PANCRAS

En işlek ve büyük istasyonlardan biri olan, aynı zamanda Eurostar’a ev sahipliği yapan St Pancras’daki Noel ağacı diğer Noel ağaçlarına göre oldukça farklı. Birbirinden güzel çiçeklerden oluşan 14mt’lik bu ağacı, istasyonun çiçekçisi Moyses Stevens özenle hazırlamış. Görülmeye değer gerçekten.

LONDON BRIDGE

Bir başka değişik Noel ağacı da London Bridge’de. Ünlü yamuk Londra Belediye binasının dibinde parlayarak Tower Bridge’e göz kırpan bu pırıltılı, dantel gibi zarif ağaç benim favorim diyebilirim. Bembeyaz ışıklı, parıltılı bu Noel ağacı, alışılagelmiş ağaçlardan farklı ve çok güzel.

VICTORIA & ALBERT MUSEUM

Bir başka değişik ve ilginç Noel Ağacıda V&A müzesinde. Set dizaynır'ı Es Devlin tarafından tasarlanan şarkı söyleyen ağaç. Müzeye gidip sizde istediğiniz kelimeyi ağaca ekleyebilir ve şarkının sözlerine katkıda bulunabilirsiniz.

Sizin favoriniz hangisi?

Bu birbirinden güzel, değişik, renkli ve ağaçlar gibi güzel bir hafta diliyorum. Haftaya görüşmek üzere, sevgiler.