Merhabalar,

Aralık ayına merhaba dememizle birlikte Noel, Noel tatili ve de 2017’ye de hoşçakal deme vakti gittikçe yaklaşıyor.

Bu telaşlı ve koşuşturmalı dolu günlerde bakalım neler var.

PORTOBELLO WINTER FESTIVAL / PORTOBELLO KIŞ FESTİVALİ

Londra’nın hatta İngiltere’nin en ünlü sokak pazarlarından birine her Cumartesi ev sahipliği yapan ünlü ‘Portobello Road’da bu hafta sonu da Noel - Kış Festivali düzenleniyor.

Festivalde Noel Baba sizleri, özellikle minikleri meşhur mağarasında bekliyor olacak. Noel şarkılarının söylendiği koro, çocuklardan kurulu orkestra, canlı kalipso müzikleri ve kurulan tezgahlar da festivale ve Portobello’ya Noel havasını ve ruhunu getirecek.

Ayrıntılı bilgiler için web sayfası; http://www.westway.org/winterfestival

CHRISTMAS FESTIVAL / NOEL FESTİVALİ @ ROYAL ALBERT HALL

13 Aralık’ta başlayacak ve 24 Aralık’a kadar devam edecek olan bu sezonun en güzel festivallerinden birisi olan bu festivalde her gün birbirinden güzel etkinlikler olacak.

Noel konserleri, dans gösterileri, geleneksel Noel şarkıları ile güzeller güzeli, görkemli Royal Albert Hall daha da renklenecek ve Noel renklerine bürünecek.Ünlü sanatçı Katherine Jenkins’de “Christmas with Katherine Jenkins” programıyla sizlerle buluşacak.

Ayrıntılı bilgi ve program için tüm bilgileri alttaki linkte bulabilirsiniz.

https://www.royalalberthall.com/tickets/series/christmas-festival/

TRAFALGAR SQUARE CHRISTMAS CAROLS

1947 yılından itibaren Norveç halkı 2.Dünya savaşından sonra, Britanya'nın savaş sırasında kendilerine verdiği destekten dolayı, Britanya halkına Noel hediyesi olarak Noel ağacı göndermeye başlamış ve bu adet gelenekselleşmiştir. Her yıl çoğunlukla alaçam olan ve 20-25 metre uzunluğundaki Noel ağacı Oslo’dan Trafalgar Square’e gönderilmektedir.

Dünyaca ünlü bu meydana ayrı bir hava veren bu oldukça sade ışıklandırılan dev ağaç Londra'nın olmazsa olmaz bir Noel sembolüdür.

Ayrıca her yıl olduğu gibi bu yılda 11 Aralıktan itibaren 23 Aralık'a kadar Noel ağacının altında Noel şarkıları (carol) söylenecek. 40'dan fazla Carol grubu -her biri birer saat olmak üzere- geleneksel Noel şarkılarını söyleyerek, seçtikleri yardım dernekleri için yardım toplayacaklar. 12 Aralık ve 16 Aralık hariç her gün, hafta içi öğleden sonra 4-8 arası ve hafta sonu 2-6 arası dinleyebilirsiniz.

Ayrıntılı bilgiler için ziyaret edebileceğiniz web sayfası şöyle; https://www.london.gov.uk/about-us/our-building-and-squares/christmas-trafalgar-square

Haftaya görüşmek üzere, sevgi ile hoşçakalın.