Noel Babalar Yollarda

Merhabalar,

Havalar iyice soğudu. Kış kendisini iyice gösterdi. Kimbilir belki de beyaz bir Noel ve yılbaşı bizleri bekliyor.

Buz gibi havayı unutturacak, içimizi ısıtacak birbirinden güzel etkinlikler var bu hafta da.

GREENWICH WINTER TIME FESTIVAL / GREENWICH KIŞ FESTİVALİ - 01-31 Aralık

Her yıl düzenlenen Winter Wonderland artık eskisi gibi ilginizi çekmiyorsa ya da Hyde Park’a kadar bu soğukta gitmek zor geliyorsa Greenwich’deki Kış Festivaline gitmeye ne dersiniz?

Greenwich’in simgesi Cutty Sark’ın hemen yanıbaşında bulunan “Old Royal Naval College”de düzenlenen festivalde, Noel festivallerinin olmazsa olmazı buz pateni pisti, Noel pazarı ve bu pazarda hediyelik ve yiyecek ve içecek tezgahları bulunuyor. Sıcak şarabınızı almayı ve alttaki linke ayrıntılar için tıklamayı unutmayın;

https://www.greenwichwintertime.com/

SANTA RUN / NOEL KOŞUSU - 03 Aralık

Yardım dernekleri adına yapılan, bu yıl 9.kez tekrarlanacak olan Noel Koşusu bu pazar 3 Aralık’ta yapılacak. Koşuya 4,000’in üzerinde “Noel Baba”’nın katılması bekleniyor. Bu Noel Babalardan birisi olmaya ne dersiniz?

Üstelik de kendinizin seçeceği yardım derneği adına para toplayabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey kayıt olup £25 katılım ücreti ödemek. Bunun karşılığında 5 parçadan oluşan kostüm tüm katılımcılara sağlanacak.

Ama iddialı iseniz, kendi kostümünüzü giyebilir hatta karşılığında en iyi kostüm ödülüne de sahip olabilirsiniz.

Bu eğlenceli ve de anlamlı koşunun ayrıntılarını alttaki linkte bulabilirsiniz. Ne duruyorsunuz hemen kaydınızı yaptırın.

http://www.londonsantarun.co.uk/whats-it-like.aspx

LONDON RUM FESTIVAL / LONDRA ROM FESTİVALİ - 02/03 Aralık

Peki içinizi rom ile ısıtmaya ne dersiniz? O zaman rotanızı doğuya doğru çevirin ve Wapping’e doğru yol almaya başlayın.

Studio Spaces’in ev sahipliğini yapacağı bu festival tüm rom severleri 2 gün boyunca bekliyor olacak. Festivale adım atar atmaz Rom Festival kadehleriniz sizlere hatıra olarak verilecek, bunun yanısıra festivalde yer alan 100 kadar rom’un listesi verilecek. Seçin beğenin ve tadına bakın. Aman dikkat test edeyim derken fazla kaçırmayın romları.

Canlı müzik, Küba dans grubu, yiyecek ve içecek standlarının da bulunacağı festivalin ayrıntılarını alttaki linkte bulabilirsiniz.

https://feverup.com/m/59836?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=59836_uk&gclid=EAIaIQobChMInYmKjtPf1wIVqrXtCh02jg_OEAAYASAAEgL5UfD_BwE

Sıcacık, rengarenk ve bol etkinlikli güzel bir hafta diliyorum. Haftaya görüşmek üzere sevgi ile hoşçakalın.