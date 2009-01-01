Sihirli Dünya

Merhabalar,

Kışın kendisini iyice gösterdiği bu günlerde isterseniz Londra’da neler olup bitiyor bir bakalım.

MAGICAL LANTERN FESTIVAL - SİHİRLİ FENER FESTİVALİ

Kış günlerinizi aydınlatıp renklendirecek, rengarenk ve ışıl ışıl bu festival Chiswick House & Gardens’da 24 Kasım’da kapılarını açıyor..

Noel temali festivalde aydınlatılmış, ışıklandırılmış bahçeler canlı renkleri ve sanatsal heykelleri ile muhteşem bir şekilde sezona yakışır şekilde aydınlatacak. Büyülü, sihirli dünyaya adım atmaya hazırlanın. Noel Baba ve Geyiklerinden, Song Hanedanlığının antik kentinin muhteşem dev fenerinin rekreasyonuna kadar her türlü şekil ve formda fenerler bu sihirli ortamda sizleri bekliyor olacak.

Ben biletimi aldım, sabırsızlıkla gideceğim günü bekliyorum. 01 Ocak'a kadar devam edecek festivalin ayrıntıları için sizde hemen alttaki web sayfasını ziyaret edin. http://www.magicallantern.uk/london

WINTER WONDERLAND - KIŞ HARİKALAR DİYARI

"Winter Wonderland" 11. kez kapılarını Hyde Park'ta geçen hafta açtı ve ziyaretçilerini ağırlamaya başladı bile.

Ünlü Alman Noel marketi sizler için Londra'ya geldi yine. Hediyelerinizi alacağınız birbirinden ilginç ve değişik standlar, yiyecek ve içecek mekanları, lunapark ve buz pateni pisti kuruldu. Tabi ki minik ziyaretçilerini meşhur mağarasında bekleyen Noel babayı da unutmamak gerek.

Cesareti olanları da Lunapark'daki heyecan verici, birbirinden değişik oyuncaklar bekliyor.

Ocak 1'e kadar ziyaret edebileceğiniz bu büyülü dünya için ayrıntılı bilgi almak isterseniz alttaki link'e tıklayabilirsiniz. http://hydeparkwinterwonderland.com/#4HtDDQqJHS1SiQuU.97

WINTERVILLE - KIŞ ŞEHRİ

Daha önceleri Hackney'de Victoria Park'ta kurulan bu alternatif Noel panayırı bu yıl doğu'dan güneye Clapham Common'a gitti ve sizleri orada bekliyor olacak.

23 Kasım'da yeni evinde kapılarını açacak olan panayırda birçok etkinlik var.

Sinemadan, buz pistine, lunapark'a, alış-veriş yapabileceğiniz yiyecek, giyecek ve içecek tezgahlarına kadar Noel panayırından beklediğiniz herşey var. Her yaştan herkesin zevkine hitap edecek birçok şey. Ailece gidip eğlenebileceğiniz, bu sezonun tadını çıkarabileceğiniz harika bir panayır yeri.

Giriş ücretsiz olup katılmak istediğiniz bazı etkinlikler için bilet almanız gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için web sayfası;

http://winterville.co.uk

Güzel ve eğlenceli, rengarenk bir hafta diliyorum. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.