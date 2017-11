Teraslara Kış Geldi

Merhabalar,

Kış birden bire geldi, saatlerin kış uygulamasına geçmesi ile birlikte havalar da birden bire soğudu.

Ama Londra'nın bizlere bu soğuğu, kışı, karanlık ve kısa günleri unutturan o güzel günleri geldi yine. İnanması zor gelse de bir Noel daha yaklaşıyor. 2017’ye veda vakti geliyor.

Londra'nın sokakları, ünlü meydanları geçen haftadan itibaren o güzelim renkli, parlak, görkemli kostümlerini giymeye başladılar.

Bu soğuk ve ışıltılı günlerde sizleri Londra’nın Teraslarına götürmek istiyorum. Teras kelimesini duyunca bu soğukta ne işimiz var dediğinizi duyar gibiyim ama merak etmeyin bunlar kışlık, sezonluk teraslar.

SKYLIGHT / TOBACCO DOCK

İlk olarak sizleri Tobacco Dock’tan Skylight’a götürmek istiyorum.

Terasta yıldızların altında buz pateni yapmak isterseniz Londra’nın terasta kurulan ilk buz pateni Skylight’da sizleri bekliyor olacak.

Patenlerinizi ayaklarınıza geçirip piste kendinizi atmadan önce birbirinden lezzetli yiyeceklerden ve sezonun vazgeçilmez kokteyl ve sıcak şaraplarından sipariş vermeyi de unutmayın.

Ayrıntılı bilgileri alttaki linkte bulabilirsiniz.

https://www.skylightlondon.com/

ROOF EAST / STRATFORD

Şimdi de Stratford’daki Roof East’e gidelim mi?

Burası her şeyin düşünülmüş olduğu ve sezona göre hazırlanmış bir teras bar. Eskimoların kulübeleri iglu’ları andıran kapalı masalarda yemeklerinizi gökyüzü manzarası eşliğinde yiyebilir ya da kayak merkezlerinden esinlenmiş barlarda içkilerinizi içebilirsiniz. Hatta bowling bile oynayabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgiler için alttaki linki tıklamayı unutmayın.

http://www.roofeast.com/

SOUTH POLE SALOON / BRIXTON

Bir başka teras bar’da Brixton’daki South Pole Saloon.

Yazları plaj kurulan bu mekanda şimdi de Noel zamanı. Vahşi Batı stili barı, interaktif tiyatro ve özel temalı odaları ile sizleri bekliyor.

Teras gecelerinin sahipliğini bu yıl Cirque du Soul’un DJ’i ve For the Love of Garage yapacak. Ayrıca birbirinden lezzetli yemekleri ve Noel temalı kokteylleri ve sıcak şarapları da bu teras barda bulabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgileri alttaki web sayfasında bulabilirsiniz.

https://www.brixtonrooftop.com/

Güzel ve sıcacık bir hafta diliyorum. Haftaya görüşmek üzere sevgi ile kalın.