Merhabalar,

10 Kasım 1938, saat 9.05, Mavi gözlü dev adam, ardında yepyeni, modern bir ülke bırakarak hayata gözlerini yumdu.

Bu yıl Ata'mızın, ulu önder Atatürk'ün, aramızdan ayrılışının 79. yılı. Aradan geçen yıllar kalplerimizdeki ve tarihteki yerini hiç bir zaman değiştiremedi ve değiştirmeyecek.

Atamıza olan özlemimiz her geçen gün daha da artıyor. Dünyanın neresinde olursak olalım Atamızı özel anma törenleri ile saygı ve büyük bir özlem ile anacağız.

DERSİMİZ ATATÜRK - 10 KASIM 2017

İlk olarak sizlere İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği (İADD) tarafından düzenlenen anma programından bahsetmek istiyorum.

10 Kasım günü saat 16.30’da başlayacak olan anma programında “Dersimiz Atatürk” filminin gösterimi ve Prof. Dr. Belma Ötüş Baskett ve Dr. Enis User’in konuşmacı olarak katılacakları söyleşiler olacak.

Program sonunda da katılımcılara Ata’mızın sevdiği yemeklerden olan kuru fasulye ve pilav ikramı yapılacak.

Ayrıntılı bilgileri alttaki linkte bulabilirsiniz.

https://www.facebook.com/ADDIngiltere/posts/544128452594704

GAZİ MUSTAFA KEMAL’İ ANMA TÖRENİ VE KONFERANSI - 12 KASIM 2017

Sırada Çanakkale Anma Platformu tarafından 12 Kasım Pazar günü düzenlenecek olan Atatürk'ü Anma Töreni ve Konferansı var.

Dr. Haldun Solmaztürk, 90. Yılında Nutuk ve Atatürk kitapları konulu konferansa konuşmacı olarak katılıyor.

Troy Hotel de düzenlecek olan Anma Töreni ve Konferansa ücretsiz olarak katılabilirsiniz; ancak önceden kayıt yaptırmanız gerekiyor. Ayrıntılı tüm bilgileri ekteki linkte bulabilirsiniz. https://www.facebook.com/canakkaleplatform/posts/1587136031346724

LORD MAYOR'S SHOW AND FIREWORKS - LONDRA BELEDİYESİ ŞOV VE HAVAİ FİŞEK GÖSTERİLERİ - 11 KASIM 2017

Londra'nın en geleneksel, en büyük ve en renkli etkinliklerinden birisi.

Üç buçuk mil, yaklaşık 6km uzunluğunda, Bank'ten Aldwych'e kadar uzanan büyük bir geçit töreni olacak. Sabah saat 11'den öğleden sonra 2.30'a kadar sürecek olan geçit töreni; dünyanın dört bir köşesinden katılan 7,000 civarındaki göstericilerin katılımı ile birlikte, 200 tane at, akrobatlar, canlı müzik, dans ve birbirinden renkli kostümler eşliğinde rengarenk bir şenlik havasına bürünecek. Akşam 5.15'den itibaren başlayacak havai fişek gösterisi de muhteşem olacak.. Kaçmaz.

Ücretsiz olan bu etkinliğin ayrıntılı programını öğrenmek isterseniz alttaki web sayfasına bir göz atın. https://lordmayorsshow.london/

Atam dünyanın neresinde olursak olalım sen daima yüreklerimizde yaşıyorsun. Seni asla unutmayız, unutturmayız.

Atam izindeyiz!