Anlatılan Senin Hikayendir

Merhabalar!

Bu hafta sizlere bu satırları ayrı bir heyecan ve gururla yazıyorum.

LEVENT ÜZÜMCÜ - ANLATILAN SENİN HİKAYENDİR

Beni yakından tanıyanlar bilirler; bir erkek kardeşim var ve kendisi Ankara Devlet tiyatrosunda sanatçı. Eşi de öyle. Sanatçı ve başarılı bir aile. Kendileri ve yaptıkları başarılı çalışmaları ile her zaman gurur duyuyorum.

Şimdi bu kardeş, sanatçı muhabbeti nereden çıktı diye düşünebilirsiniz; hemen konuya giriyorum.

Bu pazar kardeşimin iki yakın arkadaşının; ortak çalışması olan oyun Londra’da sahnelenecek. Ünlü ve başarılı oyuncu Levent Üzümcü; kendisi gibi tiyatro sanatçısı olan Cengiz Toraman’ın yazdığı tek kişilik oyunu bizler için Londra sahnelerinde sergileyecek.

Yıllar önce aynı sınıfı hatta öğrenci evini paylaşan bu üç isim; Koray Karaca, Levent Üzümcü ve de Cengiz Toraman yıllar önce gelecek hayalleri kuran üç delikanlı şimdi kendi alanlarında ayrı başarılara imza atan üç sanatçı oldular ve Konservatuar yıllarındaki dostluklarını bugünlere kadar taşıdılar.

İşte bu yüzden bu oyunun ayrı bir yeri ve anlamı var benim için. Ve izlemek için de ayrıca sabırsızlanıyorum.

Hepimizin kendi hikayemizi bulabileceği, Türkiye’de birçok şehir ve sahnede seyircisiyle buluşan bu oyunu ve yetenekli sanatçı Levent Üzümcü’yü bizler ile Londra’da buluşturan Tune-L Events Organizasyon ekibine, emeği geçen herkese de ayrıca teşekkür ediyorum.

Ayrıntılı bilgilere alttaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.facebook.com/events/1834372316881136/?ti=icl

BON FIRE NIGHT - GUY FAWKES GECESİ – 05/11

Tabi ki bu hafta ünlü “Bon Fire - Guy Fawkes” gecesinden de bahsetmeden olmaz.

1605 yılında hristiyanlığın katolik mezhebine mensup olan Guy Fawkes, dönemin protestan kralını öldürmek amacı ile "House of Parliament" binası altına büyük miktarda patlayıcı yerleştirmiştir. Ancak suikast öncesi son anda krala ulaşan suikast bilgisi sayesinde kralın muhafızları tarafından yakalanıp ateşe verilip yakılmıştır.

Ve ilginç bir şekilde bu bir gelenek'e dönüşüp her yıl Kasım ayının beşinde ve öncesinde şenlik ateşleri yakılıp havai fişekler patlatılarak kutlanmaya başlanmıştır.

Eminim bugünlerde sizlerde sürekli havai fişek sesleri ve görüntüleriyle karşılaşıyorsunuzdur. Ama gerçek ve inanılmaz güzellikte bir havai fişek gösterisi izlemek için 5 Kasım günü nerelere gitmeniz gerektiğini alttaki web sayfasından öğrenebilirsiniz. http://www.londontown.com/London/London-Firework-Display

REGENT’S STREET MOTOR SHOW - 04/11

Ayrıca bu hafta sonu - cumartesi Birleşik Krallığın en büyük ücretsiz motor Şov’u klasik ve en yeni model arabalarıyla, trafiğe kapalı Regent’s Street’e geliyor. Spor arabalara, motorsikletlere ya da klasik model arabalara meraklı iseniz hemen alttaki linkten ayrıntıları öğrenip planlarınızı yapın.

http://regentstreetmotorshow.com/rev-up-at-the-regent-street-motor-show-with-illinois-and-route-66/

İyi ve güzel hikayelerle dolu bir hafta diliyorum. Haftaya görüşmek üzere, sevgi ile kalın.