İlelebet Cumhuriyet

Merhabalar,

Bu hafta Türkiye'mizin en önemli günlerinden birini, Cumhuriyet'imizin doğum gününü kutlayacağız.

Büyük önder Mustafa Kemal'in ilk cumhurbaşkanı olması ile başlayan, yepyeni, modern ve egemen bir ülkenin doğduğu gün. Cumhuriyet'in ilan edildiği, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti" olduğumuz günün 94. yılı. Türkiye'de ve dünyanın her köşesinde bu özel günü coşkuyla kutlayacağız.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Londra'da da Cumhuriyetimizi kutlamaya hazırlanıyoruz.

CUMHURİYET KAHVALTI VE PANELİ 28/10/17

CHP İngiltere Birliğinde düzenlenecek olan Cumhuriyetimizin 94.yıl kutlamaları saat 11.30'da kahvaltı ile başlayacak ve daha sonra saat 14.00'te “Cumhuriyetin İlk Yüzyılına Doğru 2019’un Anlamı” başlığı ile düzenlenecek panel ile devam edecek. Günümüz Türkiye’sinde Cumhuriyet ve Demokrasi gibi konuların konuşulup tartışılacağı panelde, oldukça tanıdık ve de sevilen isim CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan sizlerle buluşacak ve sorularınızı cevaplandıracak.

Kahvaltı ve de panele katılmak isterseniz ayrıntılı bilgiler alttaki linkte.

https://m.facebook.com/events/121208061873347?acontext=%7B%22ref%22%3A%2298%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&aref=98

CUMHURİYET BALOSU / 29/10/17

İngiltere’de faaliyet gösteren 24 Türk derneğinin aynı çatıda buluştuğu kuruluşu olan İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu (İTDF), Cumhuriyet’in 94.üncü yılı dolayısıyla 29 Ekim Pazar akşamı bir kez daha geleneksel olarak ‘Cumhuriyet Balosu’ düzenliyor. "Regency Banqueting Suite"'de düzenlenecek olan balonun bu yılki onur konukları CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve Ünlü Gazeteci - Yazar Ümit Zileli olacak.

Ayrıca bu özel gecede, sanatçılar Ersin Faikzade, Özgür Canyurt, Tuğba Özcivan, Melek Yalçın, Baha Yetkin ve Hoş Seda birbirinden güzel şarkıları ile davetlilere unutulmaz saatler yaşatıp, Cumhuriyet coşkusunu yaşayacaklar.

Hep birlikte Cumhuriyetimize nice yıllar dilemek ve sonsuza dek Cumhuriyet diye haykırmak için bu baloya katılmak isterseniz, ayrıntılı bilgileri alttaki linkten öğrenebilirsiniz.

https://www.facebook.com/events/1231081853704645/?ti=icl

HALLOWEEN - CADILAR BAYRAMI

Ve tabi ki Londra'da yaşadığımız için meşhur cadılar bayramından "Halloween"den bahsetmeden de geçmek olmaz.

Hristiyan ve Pagan kökenleri olmasına rağmen, günümüzde popüler bir kutlama halini almış bir bayramdır ve 31 Ekim'de ve öncesinde dünyanın birçok kösesinde kutlanmaktadır.

Kocaman içleri boşaltılmış, korkunç suratlar yapılmış balkabakları cadılar bayramı'nın en yaygın sembolüdür.

Çocuklar korkunç kostümler giyerek ev ev dolaşıp "şaka mı, şeker mi" diye sorarak şekerleme toplarlarken. Yetişkinler de kendi korkunç ve birbirinden değişik kostümlerini giyip cadılar bayramı partilerine katılırlar.

Londra'daki "Halloween" partilerinden ya da etkinliklerinden birine katılmak isterseniz önce alttaki linke bir göz atın derim.

http://www.timeout.com/london/things-to-do/halloween-in-london

Yaşasın Cumhuriyetimiz. Nice yıllara, ilelebet Cumhuriyet diyerek iyi haftalar diliyorum. Haftaya buluşmak üzere sevgiyle ve sağlıkla kalın.