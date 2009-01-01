Festival Havası

Merhabalar,

Eylül'de yaşayamadığımız yazdan kalma günleri yaşadık geçtiğimiz günlerde ama bu güzel havalar Ophelia fırtınasının etkileri ile son buldu. Kırmızı, toz bulutlu bir gökyüzü ile bizleri birazcıkta korkuttu aslında.

Havalar nasıl olursa olsun bizlerin havası iyi olsun diyerek bakalım hangi etkinlikler bizleri bekliyor bu hafta.

VEGFEST UK LONDON - VEGAN FESTİVALİ LONDON

Avrupa'nın en büyük vegan etkinliklerini düzenleyen Vegfest UK, 15. yıllarını kutladıkları bu yıl 5. kez kapılarını Londra'da 21 ile 22 Ekim tarihleri arasında Olympia'da vegan ve vejeteryanlar için açacak.

Yaklaşık 15,000 ziyaretçiyi karşılamaya bekleyen festivalde 250 civarı tezgahta birçok özel ve birbirinden değişik vegan ürünler satışa ve beğeniye sunulacak.

Ayrıca birçok ilginç etkinlikler de olacak. Bunlar arasında;

Vegan Komedi Festivali

Vegan Film Festivali

Aktivistler Köşesi

Profesyonel Sağlık Zirvesi

Vegan Atletler Zirvesi

Vegan Yemekleri Demo Gösterileri

Daha fazla ayrıntılı bilgiye ihtiyacınız varsa alttaki linki tıklayabilirsiniz.

https://london.vegfest.co.uk/

BLOOMSBURY FESTIVAL - BLOOMSBURY FESTİVALİ

18 Ekim ila 22 Ekim arasında kutlanmaya hazırlanan festivalin bu yılki konusu; Bağımsızlık, Özgürlük.

Festivalde sokak partileri ve canlı müzik ile parti havasına girip dans edip şarkılara eşlik ederek festivale katılabilirsiniz. 10 tane kadar koro ve "The Store Street House Band" canlı müzikleri ile festivalde olacaklar.

Ayrıca festivalin programında film gösterileri, edebiyat tartışma seansları ve değişik dallarda sergiler sizlere sunulacak. Üstelik etkinliklerin çoğu da ücretsiz.

Herkese ve her zevke hitap edebilen etkinlik var bu festivalde. Festivalin ayrıntılı programı için alttaki web sayfasına tıklamayı unutmayın.

http://bloomsburyfestival.org.uk/events/

LONDON TIBETFEST / LONDRA TİBET FESTİVALİ

Ve şimdi de bir başka festivale gidelim mi?

Tibet'in özgürlüğüne kavuşmasının 30. yılı adına düzenlenen bu ilk Londra Tibet Festivali 21 ve 22 Ekim tarihlerinde Angel semtindeki "Candid Arts Trust"da kapılarını açacak.

Tibet'in kültürü, tarihi, özel hikayesi ve özgürlük uğruna yaşanan eylemler, aktiviteler bu festivalde kutlanacak.

Festivalin özel konukları Garden Ngari Khangtsen Manastırından Monklar olacak ve festivalin açılısını yapacaklar.

Tibet'in tarihi ve politik durumu, özgürlükleri için harcadıkları kampanyalar üzerine hazırlanan eğitici sergiler, canlı müzik ve dans gösterileri ve tabi ki Tibet'te üretilen birbirinden güzel ürünlerin satıldığı tezgahlar da sizleri bekliyor olacak.

Ayrıntılı bilgileri alttaki web sayfasından öğrenebilirsiniz. https://freetibet.org/tibetfest

Güzel ve her gününüzün festival havasında geçeceği bir hafta diliyorum. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.