Edebiyat, Sanat, Kültür

Merhabalar,

Şaka maka Ekim ayını da yarıladık. Kış yavaş yavaş yaklaşıyor ve günler dakika dakika kısalıp erkenden kararmaya devam ediyor.

İsterseniz bu kısalan soğuyan günlerde Londra'da bu hafta neler olup bitiyor birlikte bir göz atalım mı?

LONDON LITERATURE FESTIVAL / LONDRA EDEBİYAT FESTİVALİ

Her yıl düzenli olarak düzenlenen Edebiyat Festivali bir kez daha "Southbank Centre"da 13 Ekim ve 1 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Başarılı ve dünyaca ünlü yazarlar, şairler, özel konuşmacılar, bu yıl onbirincisi düzenlenen festivalde bir araya gelecekler.

Festivalde ailecek katılabileceğiniz özel etkinlikler de olacak. Bunun yanında şiir okuma, konuşma ve belli konularda tartışma seansları da olacak.

Üstelik bu yıl festivalin iki önemli ve kendi alanlarında oldukça ünlü Amerikalı 2 konuğu var. Tom Hanks ve Hilary Clinton.

Edebiyata ilgiliyseniz, kitap ve ya şiir okumayı, ya da yazmayı seviyorsanız bu festival tam size göre. Ayrıntılı bilgileri alttaki linkte bulabilirsiniz.

http://www.southbankcentre.co.uk/whatson/festivals-series/london-literature-festival

DALI / DUCHAMP EXHIBITION - DALI / DUCHAMP SERGİSİ

Şimdi de sanatseverleri ilgilendiricek özel bir sergi var sırada.

Ünlü ve sıra dışı, gösterişli, ince bıyıklı, sürrealist ve Disney işbirlikçisi İspanyol ressam Salvador Dali ile Fransızların ünlü ressamı, entellektüel, satranç oyuncusu Marcel Duchsmp'ı bir arada düşünmeniz biraz zor olabilir ama "Royal Academy of Arts"'ın bu özel sergisi sizlere tamamen yeni bir hikaye anlatacak.

Bu yirminci yüzyılın büyük iki ressamının paylaştığı beklenmedik ortak zemini sizlere sunacak.

Ayrıntılı bilgileri alabileceğiniz web sayfası şöyle; https://www.royalacademy.org.uk/exhibition/dali-duchamp

ILLUMINATING INDIA / AYDINLATAN HİNDİSTAN

Hindistan, South Kensington'a Londra’ya geldi.

Hindistan bilim, teknoloji, kültür ve düşünceleri ile Science (Bilim) Müzesinde sizleri bekliyor olacak.

- Birçok ödül almış ünlü "Slum Dog Millionaire" filminin özel gösterisi olacak ve ardından filmin yönetmeni Danny Boyle, sizlerin sorularınızı yanıtlayacak.

- "The Blubird Tea Company" nin ev sahipliğini yaptığı özel atölyeler olacak.

- Hindistan'ın 50 etkili kişisi arasında bulunan ünlü konuşmacı Sadhguru'nun yanısıra, Hintli bilim, teknoloji ve yenilikçi uzmanların yapacakları konuşma seansları olacak.

- "Nrityangam Dance Ensemble" dans grubu özel dans gösterileri yapacaklar.

Daha bircok etkinlik var ve üstelik bu etkinliklerin çoğu da ücretsiz olacak ve 31 Mart 2018'e kadar da devam edecek.

Ayrıntılı tüm bilgileri bulabileceğiniz web sayfası şöyle;

https://www.sciencemuseum.org.uk/see-and-do/illuminating-india

Sanat ve edebiyat dolu güzel bir hafta diliyorum. Haftaya görüşmek üzere, sevgi ile hoşçakalın.