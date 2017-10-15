Çocuklar gibi şendik

Ekim ayından merhaba,

Sonbahar'ın kendini yavaş yavaş hissettirdiği bu kapalı, serin ve çoğunuzun şikayetçi olduğu yağmurlu ve gri günlere adımımızı attık. Bu çoğumuzu depresif yapan günlerimizi renklendirmeye ne dersiniz.

Birlikte Londra'nın rengarenk etkinliklerine bir göz atalım isterseniz.

BFI LONDON FILM FESTIVAL - BFI FİLM FESTİVALİ / 04 - 15 Ekim 2017

"British Film Institute" Londra Film Festivali yıl 61. kez Film severler ile buluşuyor.

4 Ekimde başlayan festival 15 Ekim'e kadar devam edecek.

Birleşik Krallığın en büyük film festivali kabul edilen bu festivalin programında Cannes ve diğer ünlü festivallerin en iyi filmleri ve Amerika'nın büyük ve önemli stüdyolarında çekilmiş filmler bulunuyor.

Her yıl olduğu gibi şaşalı, gösterişli, kırmızı halılı prömiyerlerin yapıldığı önemli Hollywood filmlerinden, dünya sinemasının en iyi filmlerine kadar birçok film Leicester Square ve etrafında ve de birçok lokal sinemada gösterime girecekler.

Bu kaçırılmayacak film festivalinin ayrıntılarını ve programını öğrenmek ve katılmak istiyorsanız alttaki link'e tıklamayı ihmal etmeyin.

http://www.bfi.org.uk/lff

CHINA CHANGING FESTIVAL / ÇİN DEĞİŞİYOR FESTİVALİ - 07 Ekim 2017

Şimdi de Southbank'e "China Changing Festival - Çin Değişiyor Festivali"ne gidelim mi? Eğer Uzak Doğu ve Çin kültürüne meraklıysanız, bu festival tam size göre.

Günümüzün ve geleneksel Çin kültürünü Londra'ya getiren bu festivalde Birleşik Krallıkta yaşayan Güney Doğu Asyalı ve Çinli sanatçılar tarafından hazırlanan özel şovlar, gösteriler sergilenecek.

Çin'in Oprah Winfrey'i Hung Huang'ın söyleşine katılabilir, "Around China with a Movie Camera" isimli Çin tarihini anlatan epik filmi ya da özel uzak doğunun meşhur döğüş sanatları gösterisini izleyebilirsiniz.

Birçoğuna ücretsiz olarak katılabileceğiniz tüm etkinliklerin listesi ve ayrıntılı bilgi için alttaki web sayfasını tıklamanız yeterli.

https://www.southbankcentre.co.uk/

BALLIE BALLERSON TOP HAVUZU / SHOREDITCH

Çocuklar gibi eğlenmek, binlerce top arasında kaybolmak ister misiniz?

O zaman sizi Ballie Ballerson'a götürmek istiyorum. Yaklaşık bir milyon top, sizi çocukluğunuza götürecek şekerlemelerin tadında kokteyller ve toplardan oluşan şelalenin bulunduğu; çocuklara değil, yetişkinlere ait oyun alanına.

Tek yapmanız gereken vestiyere uğrayıp, ceplerinizi boşaltmak, topuklu ayakkabılarınızı çıkarıp spor ayakkabılarınızı giymek ve rengarenk topların arasına atlayıp onların arasında kaybolmak. Tavsiye edilen 8 yaşındaki bir çocuk gibi giyinmeniz.

Aman dikkat fotoğraf çekeyim derken telefonunuzu düşürürseniz, bir milyon topun ve onlarca insanın arasında bulmak, samanlıkta iğne aramaya dönebilir.

Bu eğlenceli ve oldukça renkli mekanın ayrıntılarını öğrenmek için alttaki web sayfasını ziyaret etmeniz yeterli. https://www.ballieballerson.com/

Güzel, mutlu ve renkli bir hafta diliyorum. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın!