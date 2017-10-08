BİRA MI, KOKTEYL Mİ?

Merhabalar, Yılın sonuna doğru, kışa doğru ilerlediğimiz bu günlerde bakalım Londra bizlere neler sunuyor.

OKTOBERFEST IN LONDON - ALMAN BİRA FESTİVALİ LONDRADA

Almanların dünyaca meşhur bira festivali her yıl Almanya başta olmak üzere birçok ülkede kutlanmakta. Londra'da da her yıl kutlanan bu bira festivali Almanya'ya gidemeyenler için festivali ayağınıza getiriyor. Hem de Londra'nın çeşitli bölgelerinde kutlanan bu festivalde Almanya'nın Bavyera bölgesine gitmiş kadar olacak ve biraya doyacaksınız. Geleneksel Bavyera müzikleri ve yiyecekleri eşliğinde Alman biralarının birçok çeşidinin tadına bakabilirsiniz.

Ekim ayının ilk haftasına kadar devam edecek bu festivalin kutlanacağı yerlerin birkaçı şöyle;

- Erdinger Oktoberfest / Greenwich yarımadasında, O2 Arenanın yanında Thames boyunca kurulacak alanda çeşitli etkinliklerle kutlanacak festivalin ayrıntıları için web sayfası;

http://erdinger-oktoberfest.co.uk/venue/

- Camden Oktoberfest / Proud Camden / Bu cumartesiden itibaren toplamda 4 Cumartesi günü Camden Proud'da kutlanacak festival ayrıntıları için web sayfası; https://www.designmynight.com/london/bars/camden/proud-camden/camden-oktoberfest-1?t=tickets

- Bierschenke Oktoberfest / Londra'nın merkezinde bulunan bu mekan Münih'i ve ünlü festivali sizler için getiriyor. Kasım'a kadar devam edecek festivalin ayrıntıları için web sayfası;

http://bierschenke.co.uk/

LONDON COCKTAIL WEEK / LONDRA KOKTEYL HAFTASI / 02-08/10/2017

Eğer biradan hoşlanmıyorsanız kokteyl'e ne dersiniz?

Pina colada, mojito, bloody mary ve daha birçok değişik kokteylleri denemek isterseniz bu festivali kaçırmayın derim.

7 gün boyunca ve Londra'nın hemen hemen her köşesinde, 200'den fazla bar, çeşit çeşit kokteylleri ile sizleri bekliyor olacak. Bunların başında

London Cocktail Club - Shoreditch, The Sipping Room - Canary Wharf, East London Liquor Company - Bethnal Green be Spitalfields'deki "Cocktail Village" geliyor.

İnternetten alacağınız biletleriniz ile festival dahilindeki mekanlara gidip, birbirinden güzel ve lezzetli kokteyllerin tadına bakıp, özel etkinliklere ve kokteyl turlarına katılıp, bu haftaya özel indirimlerden yararlanabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgileri alttaki linkte bulabilirsiniz. Şimdiden hangi kokteyl'i denemek istediğinize karar verin isterseniz.

https://drinkup.london/cocktailweek/

Güzel ve rengarenk bir hafta diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Sevgi ile hoşçakalın.