Moda rüzgarları esiyor

Her yıl yüzümüzü güldüren, yazdan kalma günler yaşatan Eylül ayı bu yıl maalesef öyle olmadı. Neredeyse hoşçakal diyeceğimiz Eylül soğuk ve yağışlı günleri ile bizi birazcık hayal kırıklığına uğrattı. Ama havalar nasıl olursa olsun Londra'da etkinlikler, festivaller, birbirinden güzel ve değişik sergiler bitmez.

WANDERLUST 108 LONDON FESTİVAL - 23 Eylül Cumartesi

İlk olarak sizleri Londra'da ilk kez kutlanacak olan Wanderlust Festivaline götürmek istiyorum.. Bu festival diğer festivallere göre biraz farklı.

Triatlon yapmaya, 5 km'lik koşuya ya da yoga ve meditasyon yapmaya ne dersiniz?

Evet bu festival diğer festivallerin tam tersi yemek, içmek yerine biraz hareket gerektiriyor.

Kendinizi hazır istiyorsanız bu Cumartesi sabah erkenden Victoria Park'a gidip hemen kaydınızı yaptırın. Ayrıntılar alttaki linkte;

https://wanderlust.com/108-events/london/

JAPAN MATSURI - JAPONYA KÜLTÜREL FESTİVALİ / 24 Eylül Pazar

Trafalgar Meydanında yapılacak olan bu geleneksel Japon haftası her yıl olduğu gibi bu yılda sizlere Japonya'yı getirecek.

Festival, Japonya'nın meşhur dövüş sporları (martial arts), geleneksel el sanatları, canlı geleneksel müzikleri ve aile aktiviteleri ile kültürünü tanıtmak için Trafalgar meydanında sizleri bekliyor olacak.

9. kez kutlanacak festivalde Japon kültürü, yemek ve içecekleri, origami, kaligrafi (güzel yazı yazma sanatı) ve geleneksel kostümlerin tanıtıldığı standlar bulunacak. Üstelik festival ücretsiz.

Festivalinin ayrıntılı bilgileri için web sayfası; http://www.japanmatsuri.com/

LONDON FASHION WEEK - LONDRA MODA HAFTASI / 21-24 Eylül

Bu hafta Londra bir kez daha Moda dünyasına ev sahipliği yapacak. Ünlü Londra Moda Haftası 21 Eylül ile 24 Eylül tarihleri arasında moda rüzgarları estirecek.

Birbirinden ünlü modacıların defileleri, birbirinden güzel ve ünlü modeller tarafından defilelerle sergilenecek. Bu dünyaca ünlü şova katılmak isterseniz ayrıntılı bilgi ve bilet fiyatlarını alttaki web sayfasında bulabilirsiniz.

http://www.londonfashionweek.co.uk

SAVE THE DATE CARNABY FASHION FESTIVAL - CARNABY FASHION FESTİVALİ / 21-24 Eylül

Londra Moda Festivali boyunca Carnaby'de düzenlenen bu özel ve güzel festivale de katılmayı da unutmayın.

Moda haftası ile aynı günlerde 21 ila 24 Eylül tarihlerinde Carnaby'nin 14 ayrı caddesinde değişik etkinliklerle kutlanacak olan festivalde; ücretsiz güzellik ve moda etkinlikleri, moda ile ilgili konuşmalar yapılacak ve birbirinden güzel eşantiyonlar dağıtılacak.

Kayıt yaptırmanıza gerek yok, ama alttaki linkten yapılacak etkinlikleri öğrenip erkenden gidip sıranızı almanızda fayda var.

https://www.carnaby.co.uk/news-and-events/save-the-date-carnaby-fashion-festival/#nogo

Moda, spor ve sağlık dolu güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın, haftaya görüşmek üzere.