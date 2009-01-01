Londra sizi bekliyor

Merhabalar,

Sonbahar kendini yavaş yavaş hissettirmeye başladı. Okullar sırasıyla teker teker açıldı. Bu yıl yazı çok fazla yaşayamamış da olsak hoşçakal demek zor oluyor her zaman olduğu gibi.

Neyse biz de bu günlerimizin tadını nasıl çıkaralım, yazın gidişini bir nebzede unutalım ve kendimizi Londra'nın kollarına atalım.

OPEN HOUSE LONDON / 16-17 Eylül

Bu hafta sonu Londra'nın birçok değişik mimarisi ve dizaynı olan binalarını ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz.

Adından da anlaşılacağı üzere bu kimi tarihi, kimi özel şahıslara ait, kimi hükümet'e ait olan 800'den fazla bina sizlere açık olacak. Üstelik de ücretsiz.

Domino Houses, Buddhapadipa Tapınağı, Googlebox, Peckham Kütüphanesi, Royal Festival Hall, Shaftesbury Tiyatrosu bu binalardan sadece birkaçı. Londra kollarını açmış sizleri bekliyor.

Ayrıntılı bilgi ve tüm binaların listesi için alttaki linki tıklamanız yeterli.

https://openhouselondon.open-city.org.uk/?page=3

TOTTENHAM PLOUGHMAN RIVERFEST - 16 Eylül

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan festivalde Tottenham'ın çeşitliliği, renkliliği yapılacak değişik etkinliklerle kutlanacak.

Festivalde yiyecek-içecek tezgahları, ailecek herkesin katılabileceği birbirinden eğlenceli etkinlikler, canlı performanslar olacak. Bollywood Brass Band, Folk Dance Remixed, Drumworks, Tottenham Halk Korosu Performansları ile festivale renk katacaklar.

Festival hakkında ayrıntılı bilgi almak isterseniz alttaki linki tıklamanız yeterli olacak.

http://www.haringey.gov.uk/events/19692-tottenham-ploughman-riverfest

DUSTY FINGERS MARKET / 16-17 Eylül

Son olarak da "vintage" "retro" yani eski eşya severleri ilgilendirecek bir pazardan söz etmek istiyorum.

Sadece bu hafta sonu kurulacak olan bu özel pazarı Haggerston'da kanal kenarında bulunan "Proud East"de hem Cumartesi hem de Pazar günü sabah 10'dan itibaren ziyaret edebilirsiniz.

Daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz de alttaki linki tıklamanız yeterli olacaktır.

https://www.timeout.com/london/things-to-do/dusty-fingers-market-is-hitting-dalston

Bol eğlenceli ve etkinliklerle dolu güzel bir hafta diliyorum. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.