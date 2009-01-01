Bir başka karnavala ne dersiniz

Merhabalar,

Eylül ayına merhaba dedik ve sonbahar'a da ister istemez hoşgeldin dedik.

Bakalım bu sonbaharın ilk günlerinde Londra'da neler bizleri bekliyor.

TOTALLY THAMES FESTIVAL - TOTALLY THAMES FESTİVALİ / 01 - 30 Eylül

1 Eylül'de başlayan ve 30 Eylül'e kadar devam edecek festivalde her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok değişik etkinlik olacak.

Londra'nın sembolü olan Thames nehri boyunca uzanan ve nehre ve şehre ayrı bir hava katacak bu festivalin etkinliklerinin birçoğu da ücretsiz.

Festival hakkında daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz alttaki linki tıklamayı unutmayın;

http://totallythames.org/events

HACKNEY ONE CARNAVAL - HACKNEY KARNAVALI / 10 Eylül

Eğer Ağustos sonunda düzenlenen ünlü Nothing Hill Karnavalına katılamadıysanız üzülmeyin. Karnaval bu hafta sonu Hackney'e geliyor.

Karnaval 10 Eylül Pazar günü dünyanın dört bir yanından gelen müzikler, görkemli kostümler ve enerjik danslar eşliğinde Hackney sokaklarını renklendirecek.

Gillett Square'de gün boyu değişik etkinlikler ve Ridley Road'da da sokak partisi olacak.

Bu karnavalı kaçınmayın derim. Ayrıntıları alttaki linkte bulabilirsiniz.

https://www.hackney.gov.uk/carnival

ONBLACKHEATH FESTİVAL - ONBLACKHEATH FESTİVALİ / 09-10 Eylül

OnBlackheath müzik festivali bu yıl dördüncü kez müzikseverlerle buluşacak.

Travis ve The Libertines festivalin önemli isimlerinden olup Metronomy, Seasick Steve, KT Tunstall ve Kate Tempest da festivale katılacak isimlerden sadece birkaçı olup müzikleriyle festivale renk katacaklar.

Bu ünlü isimlerin yanında genç, lokal müzisyenlerde sahnede yeteneklerini izleyenlere sunacaklar.

Müzik ziyafetinin yanısıra kurulan yiyecek ve içecek tezgahlarında midenize de ziyafet çekebilirsiniz.

Ayrıntılı bilgileri alttaki linkte bulabilirsiniz. http://www.onblackheath.com

Güzel ve mutlu bir hafta diliyorum. Haftaya görüşmek üzere sevgi ile hoşçakalın.