Camden akşamları

Merhabalar,

Bu hafta sizleri Camden Town'a götürmek istiyorum.

Camden Town, yıllar önce Londra'ya ilk geldiğim yıl, ilk ziyaret ettiğim ve beni birçok yönden şok eden ve o yüzden de bende özel bir yeri olan Londra'nın en turistik ve en kozmopolit semtlerinden birisi.

Bir tarafta değişik tarz saçları ve kıyafetleri ile Punkçılar; siyah kıyafetleri, yüksek platformlu ayakkabıları ve koyu siyah makyajları ile "Goth"diye adlandırılan gençler diğer tarafta. Aynı zamanda birkaç turistik pazarları, cadde boyunca uzanan değişik, ilginç dizaynlı dükkanları ile Londra'nın simgelerinden biri olan Camden Town'da bu hafta bir akşam turu atalım diyorum.

THE JAZZ CAFE

Camden Town'ın en meşhur mekanlarından biri, Jazz Cafe. İsminin Caz Cafe olduğuna bakmayın. Caz'ın yanında Soul, Reggae, Latin ve birçok değişik müzik tarzını canlı olarak lokal ya da uluslararası sanatçılar tarafından dinleyip, müzik ziyafeti çekebilirsiniz.

Ayrıntılı bilgiler ve program için alttaki linki ziyaret edebilirsiniz.

http://thejazzcafelondon.com/

THE WORLD'S END PUB

Camden'ın en ünlü ve büyük publarından biri olan "The World's End" Pub'ı Camden'a gidip de bilmeyen yoktur herhalde. Camden Town'ın tabiri caizse tam göbeğinde bulunan pubta haftanın bir çok akşamında canlı müzik olup, kocaman pub insanlarla dolup taşmaktadır. Pub'ın hemen yanındaki gece kulübü "The Underworld"de gece hayatını sevenlerin tercihi olabilir.

Ayrıntılı bilgiler için alttaki web sayfasına göz atabilirsiniz.

http://www.theworldsend.co.uk/

PROUD CAMDEN

Bir zamanlar at hastanesi olarak kullanılan binada misafirlerini ağırlayan, Camden'ın eğlence hayatına ayrı bir anlam katan mekan; Proud Camden.

Gündüzleri sakin bir bar iken akşamları, gece klübüne dönüşmekte ve birçok parti ve organizasyonlara ev sahipliği yapmaktadır.

Özel odalarını, özel partileriniz için kiralayabilir, canlı müzik etkinliklerine katılabilir, burlesque şovlarını izleyebilir, sabahın erken saatlerine kadar dans edebilir hatta ortada bulunan büyük salonda zaman zaman sergilenen fotoğraf sergilerini gezebilirsiniz.

Camden'a yakışır, her kesime hitap eden oldukça özel bir mekan. Ayrıntılı bilgiler için alttaki web sayfasını tıklayabilirsiniz.

http://proudcamden.com/

Güzel, müzik ve eğlence dolu bir hafta diliyorum. Haftaya görüşene kadar sevgi ile kalın, hoşçakalın.