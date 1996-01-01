KARNAVAL ZAMANI

Merhabalar,

Yazın son haftasını ve yılın son uzun hafta sonu tatilini yaşayacağımız bu hafta bakalım Londra'da neler var.

SHUFFLE FESTIVAL - TOWER HAMLETS CEMETERY PARK / 26 & 27 Ağustos

Tower Hamlet Cemetery Park'ta ve etrafında düzenlenen bu iki günlük kültürel ve toplumsal festivalin programında birçok etkinlik var.

Festivalde film gösterimleri, konuşmalar, yürüyüşler, müzik ve değişik performanslar olacak. Festivalin en önemli etkinliklerinden bir tanesi Britanya film tarihinde önemli yeri olan "Trainspotting"in ilk 1996 tarihli ve 2017 yılında vizyona giren yeni filminin gösterimleri olacak. Üstelik filmin yönetmeni Danny Boyle'e filmlerin sonrasında sorularınızı yöneltebilme imkanını bulacaksınız.

Bu kaçırılmayacak festivalin ayrıntılarını alttaki linkte bulabilirsiniz. http://www.shufflefestival.com/

THE BEAST - ALEXANDRA PALACE / 25 - 28 Ağustos

"The Beast", dünyanın en büyük şişirilmiş engelli parkuru bu hafta sonu oyun severler için Alexandra Palace'a geliyor.

272 metrelik bu şişme, zıplayan parkurda 32 engeli aşmaya çalışmaya ne dersiniz? Oldukça eğlenceli ve de zorlu olacağından eminim.

Bu zorlu canavarı (The Beast) yenmeniz için gerekli enerji ve gücü Alexandra Palace'a kurulmuş yiyecek ve içecek standlarından alabilirsiniz. Ayrıca DJ'lerin birbirinden güzel müzikleri de canavar ile savaşınızda destek olacaklar.

Ayrıntılı bilgi için alttaki linki tıklamanız yeterli. http://www.alexandrapalace.com/whats-on/the-beast/

NOTHING HILL CARNIVAL - NOTHING HILL KARNAVALI - 27 & 28 Ağustos

Ve yılın beklenen renkli karnaval zamanı geldi. Her yıl geleneksel olarak Ağustos ayının son uzun hafta sonunda düzenlenen bu Avrupa'nın en büyük sokak karnavalı yine Rio karnavalının renklerini, müziğini, coşkusunu Nothing Hill sokaklarına getirmeye hazırlanıyor.

Her yıl olduğu gibi 27 pazar günü "çocukların günü" ile başlayacak olan karnaval pazartesi günü yapılacak eğlenceli, renkli ve müzik dolu yürüyüş ve geçit töreni ile devam edip daha sonra coşku dolu parti ile sona erecek.

Ayrıntılı bilgi için web sayfası; http://www.thenottinghillcarnival.com

Her gününüzün karnaval coşkusu ve renkleri ile geçmesi dileğiyle sevgi ile kalın. Haftaya buluşmak üzere!