CAZ, SOSİS, MÜZİK

Merhabalar,

Ağustos ayını da yarıladık. Yaz aylarının sonuncusunun son günlerini yaşadığımız bu günlerde birçok değişik yerde, birbirinden değişik festivaller var. Şimdi bunlara birlikte göz atalım isterseniz.

CANARY WHARF JAZZ FESTIVAL - CAZ FESTİVALİ / 19 & 20 AĞUSTOS

Caz severlerin sabırsızlıkla beklediği; Londra'nın en büyük ve ücretsiz caz festivali bu hafta sonu şehrimizde. Canary Wharf'ta bu yıl 11.'si düzenlenen Caz Festivali yine sizleri caz müziğine doyurmak ve güzel bir hafta sonu geçirtmek üzere sahnesini kuruyor.

Canada Square'de gökdelenlerin arasında kurulan sahnede, 2 gün boyunca sürecek olan müzik ziyafetine, aileniz ve arkadaşlarınızla katılıp, çimlere uzanıp ayni zamanda piknik de yapabilirsiniz.

Cumartesi günü saat 14'de başlayacak festival akşam 22.00'ye kadar; pazar günü de 14.15'den akşam 21.00'e kadar devam edecek.

Caz severlerin kaçırmayacağı bu festivalin ayrıntıları alttaki linkte;

http://canarywharf.com/arts-events/events/canary-wharf-jazz-festival-19-20-aug-2017/?instance_id=

LONDON SAUSAGE FESTIVAL - LONDRA SOSİS FESTİVALİ / 19 & 20 AĞUSTOS

Nothing Hill denince herkesin aklına meşhur sokak karnavalı geliyor ama bunun için biraz daha beklemeniz gerekiyor. Bu hafta Nothing Hill, ünlü Portebello Road "Londra Sosis Festivali"'ne ev sahipliği yapacak.

Dünyanın her bir köşesinden gelmiş, birbirinden değişik olan sosis tezgahlarının yanısıra birçok içecek tezgahı da bulunacak.

2000 kişiyi ağırlayacak kapasitesi olan festival size sosis dolu bir hafta öneriyor.

Ayrıntılı bilgiler için alttaki linki tıklamanız yeterli.

http://urbanintention.co.uk/food-drink/sausage-festival-coming-notting-hill-august/

SEVEN DIALS SPOTLIGHT FESTIVAL / 19 AĞUSTOS

Şimdide sizleri Londra'nın en sevdiğim köşelerinden birine Covent Garden'a Seven Dials'a davet etmek istiyorum.

Trafiğe kapatılıp festival alanına çevrilecek olan Seven Dials'da ünlü West End müzikallerinden kesitleri canlı olarak dinleyebilirsiniz. Ayrıca dans gösterileri ve konserler de olacak.

Alttaki linke tıklayarak ücretsiz biletinizi alabilirsiniz. Bu biletle lokal dükkan, mağaza, restaurant ve kafelerden özel indirimler alabilirsiniz.

https://www.sevendials.co.uk/events/save-the-date-spotlight-2017/

Güzel ve müzik dolu bir hafta diliyorum; sevgi ile ve hoşça kalın!