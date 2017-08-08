PLAJ ZAMANI

Merhabalar, eğer siz de henüz benim gibi daha yaz tatiline çıkmadıysanız; eminim sosyal medyada arkadaşlarınızın bol bol koyduğu deniz, havuz, plaj fotolarına bakıp iç geçiriyorsunuzdur. Gerçi havalar Türkiye ve Avrupa'nın birçok yerinde fazla sıcak. Belki de bu havaların kıymetini bilmeliyiz. Ama yine de plaja gitmek isterseniz uzaklara gitmeye gerek yok. Londra'daki plajlar çoktan açıldı bile. Haydi şimdi bu plajlara bir göz atıp, fotolarımızla biz de sosyal medyayı renklendirelim.

NEVERLAND LONDON BEACH - PARSONS GREEN

Thames kıyısında Fulham'da kurulan bu plajda yaz günlerinin tadını şezlongunuzda uzanıp içkinizi yudumlayarak çıkarmak isterseniz bu plaj ideal. Yiyecek standları, salıncaklar ve çiçeklerle süslenen bu plaja gitmek için rotanızı Fulham'a doğru çevirin isterseniz.

URBAN LONDON BEACH - ROYAL VİCTORİA PLAJI

Eğer Doğu Londrada yaşıyorsanız uzaklara gitmeye gerek yok. Yeni gelişmekte olan gitmek Docklands'da bulunan Royal Victoria'ya ya gitmeye ne dersiniz. Siemens - Crystal binasının önüne kurulan plajda, üzerinizden geçen teleferikler eşliğinde güneşlenip, kumdan kaleler yaparken, plajın yanındaki spor merkezinde su kayağı yapan kişileri izlemek sizi gerçekten deniz kıyısında hissettirecek.

EAST BEACH / DOĞU PLAJI - ELİZABETH OLİMPİK PARKI

Doğu Londra'da yaşayanlar için bir başka alternatif de Elizabeth Olimpik Park'ta kurulan Doğu Plajı. Londranın en büyük plajı olan bu plajın hemen yanında da Lunapark bulunuyor. Güneşlenmekten ve kumlarla oynamaktan sıkılırsanız hemen lunaparktaki oyuncaklardan birinin kuyruğuna girebilirsiniz.

THE BEACH BAR - PLAJ BAR / BLOOMSBURY

Sandaletlerinizi, güneş gözlüklerinizi hazırlayıp Bloomsberry'ye The Montague Hotel'e, şehrin ortasındaki plaja gidiyoruz. Tropikal kokteyller, barbekü yiyecekler eşliğinde Bahama stili plajda yazın tadını çıkarın. Bunlar plajlardan sadece birkaçı. Bütün plajların ayrıntılarını öğrenmek için alttaki linke tıklayıp mayolarınızı, bikinilerinizi, güneş gözlüklerinizi alıp plajların yolunu tutmaya başlayın.

https://www.timeout.com/london/things-to-do/the-beach-bar

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kalın, hoşçakalın!