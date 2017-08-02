NİCE YILLARA JUBILEE

Merhabalar, yaz ayının son ayından selamlar. İnanılmaz gibi geliyor değil mi? Yılın sekizinci ve yazın sonuncu ayına merhaba dedik bile. Bakalım Londra'da Ağustos'un ilk haftasında neler oluyor.

LONDON CRAFT BEER FESTIVAL - LONDRA ZANAAT BİRA FESTİVALİ - 04/06 Ağustos

Beklenen bira festivali bu yıl yer değiştirip Shoreditch Electric Light Station'a geliyor. Ulusal sirk okulu olarak kullanılan bu bina bu hafta sonu bira severlere kapılarını açacak. Başta "The Kernel, Brew Dog, Gipsy Hill, Beavertown, Stone & Wood ve Thornbridge Brewer" olmak üzere, uluslararası isim yapmış dünyanın her bir köşesinden gelen bira üreticileri de festival'e hem renk hem tat katacaklar. Kaliteli bira, müzik, yiyecek ve eğlenceli bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız festivalin ayrıntıları alttaki linkte. https://londoncraftbeerfestival.co.uk

51st STATE FESTIVAL - 51inci EYALET FESTİVALİ - 05 Ağustos

Bu yıl üçüncü kez Trent Park'a gelen bu bir günlük müzik festivalinde, yine birbirinden çeşitli müzik türleri kurulan altı ayrı sahnede sergilenecek. Festivale katılacak isimlerden bazıları şöyle; Masters At Work, Dimitri From Paris, BeBe Winanas, Derrick Carter, Evelyn King, Norman Jay MBE, Todd Terry. Festivalin ayrıntılarını alttaki linkte bulabilirsiniz.

https://www.51ststatefestival.com/

JUBILEE MARKET 30th ANNIVERSARY - JUBILEE PAZAR'IN 30.YILDÖNÜMÜ - 04/05 Ağustos

05 Ağustos 1987 yılında 2 yıl süren yenilenme sürecinden sonra Kraliçe Elizabeth II tarafından tekrar açılan Jubilee Pazar'ı bu hafta sonu 30. yıldönümünü kutlayacak. Herkes bu kutlamalara davetli. Dünyaca tanınmış ünlü Covent Garden'da bulunan Jubilee Pazar'a gitmek için planlarınızı yapın şimdiden. The Guinea Club tarafından canlı müzik, yüz boyamaları, çocuklar için lucky dip, meşhur inci kral ve kraliçeleri (pearly kings & queens) ile fotoğraf çektirme şansı ve daha birçok değişik sürprizler olacak. Kutlamalara katılmak isterseniz ayrıntılı bilgiler alttaki linkte.

http://jubileemarket.co.uk/jubilee-market-30th-anniversary/

Her hafta olduğu gibi bu haftada bol eğlenceli, renkli ve güzel bir hafta diliyorum.

Sevgiyle ve hoşçakalın. Haftaya görüşmek üzere.