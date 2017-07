RENKLERİN FESTİVALİ

Merhabalar, bu hafta yine ilginizi çekecek, birden bozan havaları bile unutturacak, bu yaz günlerini en iyi şekilde değerlendirmenize yardımcı olacak birbirinden güzel etkinlikler var. İsterseniz hemen bir göz atalım birlikte.

HOLI FESTIVAL OF COLOURS - KUTSAL RENKLER FESTİVALİ / 29 Temmuz

WEMBLEY PARK

Hindu geleneğine göre havaların ısınmasının, çiçeklerin açmasının ve bitki örtüsünün yeniden canlanıp baharın gelişinin müjdecisi olarak her bahar "Renklerin Festivali" kutlanır. Normalde Mart ayında kutlanan bu festival biraz gecikmeli olarak Wembley Park'a bu hafta sonu geliyor. Ellerinize toz boyalarınızı alın ve Wembley Park'ın yolunu tutun ve baharın hatta yazın gelişini rengarenk boyalara bürünerek kutlayın. Birbirinden güzel ezgiler de eğlencenize ayrı bir tad verecek. Ayrıntılı bilgileri alttaki linkten alabilirsiniz.

http://www.holifestival.com/uk/en/your-city/london

PRUDENTIAL RIDE LONDON - LONDRA BİSİKLET YARIŞI / 28-30 Temmuz

Dünyanın en büyük bisiklet festivali her yıl olduğu gibi bu yıl da tekrar şehrimize geliyor. 100,00'den fazla kişinin katılımının beklendiği yarışlara profesyonel bisikletçilerin yanısıra sizlerde katılabilirsiniz. Trafiğe kapalı Londra'nın güzel caddelerinde özgürce bisiklet kullanmanın tadına varabilirsiniz. Tabi ki önceden kayıt olmanız şartıyla. Belki seneye şansınızı deneyebilirsiniz. Ya da izleyici olarak katılıp yarışçılara destek de olabilirsiniz. 3 gün sürecek bu bisiklet festivali ile ilgili tüm ayrıntıları ve programı alttaki linkte bulabilirsiniz.

http://www.visitlondon.com/things-to-do/event/42500828-ridelondon#8kv51kvw1kMpW6Fy.97

THE WIND IN THE WILLOWS - SÖĞÜTLÜKTE RÜZGAR

"The Wind In The Willows" İngiliz yazar Kenneth Grahame'nin 1908 yılında yazdığı ve klasikler arasına girmiş çocuk kitabıdır. Dünya çapında 25 milyon'dan fazla satan kitap şimdi de West End sahnelerine müzikal olarak geldi. Geçenlerde ben de gidip izledim. Oldukça renkli ve eğlenceli müzikalde; sevimli kahramanlar köstebek, su faresi, kurbağa ve porsuk'un maceralarını birbirinden güzel müzik ve şarkılar eşliğinde keyifle izledim. Sizlere de tavsiye ederim. Ayrıntılı bilgiler ve bilet fiyatları için alttaki linki tıklamanız yeterli.

https://www.windinthewillowsthemusical.com/

Güzel ve bol etkinlikli, renkli ve hareketli bir hafta diliyorum. Haftaya görüşmek üzere sevgi ile ve hoşçakalın.