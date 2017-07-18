Pembeli günler

Merhabalar,

Bu hafta yine birbirinden güzel etkinlikler bizleri bekliyor. Birlikte bir göz atalım isterseniz.

THE ROSÈ FESTIVAL / PEMBE ŞARAP FESTİVALİ - 21 & 23 Temmuz

İngiltere'nin ilk pembe şarap festivali bu hafta sonu Londra'da Geffrye Müzesinde düzenlenecek.

Üç günlük bu festivalde Shakespeare resitalleri, caz müziği, yiyecek ve tahmin edeceğiniz gibi bolca pembe şarap bulunacak. Adı üzerinde pembe şarap festivali ve ben pembe şarap sevmem diyorsanız sizleri de düşünmüşler; cider, viski, prosecco vb içeceklerde olacak. Pembe limonatayı da denemenizi tavsiye ederim.

Bilet fiyatları £10 ila £15 arası olup gelirin bir kısmı müzenin 2018 yılında yapılması planlanan yenilenme projesi için kullanılacak.

Ayrıntılı bilgiler için link; https://www.therosefestival.co.uk/

GO ISLINGTON FESTIVAL / ISLINGTON FESTİVALİ - 22 Temmuz

Festival bu yıl 5.kez, daha büyük ve daha da gelişmiş olarak Islington'a geri geliyor.

Diğer festivallere göre biraz daha farklı olan bu festival oldukça sportif. 20'den fazla spor dalı bulunuyor; bisiklet, futbol, basketbol, tenis, badminton bu spor dallarından sadece birkaçı. 7 yaş altı miniklerin de yapabileceği sporlar, katılabileceği etkinler var.

Tabi ki müzik ve dans olmadan festival de olmaz değil mi? Hem eğlenip hem de salsa ve street dansı yapmaya ne dersiniz? Evet diyorsanız hemen tamamen ücretsiz olan bu festivalin ayrıntıları için alttaki linki tıklayınız. https://www.google.co.uk/amp/s/www.eventbrite.co.uk/e/go-islington-festival-tickets-35781046072/amp

ELVIS FESTIVAL / ELVİS FESTİVALİ - 23 Temmuz

Rock n Roll müziğinin kralı Elvis Presley 40 yıl önce 16 Ağustos 1977'de genç yaşta hayata veda etmişti.

40.ncı ölüm yıldönümünün yaklaştığı bugünlerde Dagenham'da Elvis Presley'i Anma konseri ve festivali düzenleniyor.

Parsloes Park'ta düzenlenen bu anma konserinde birçok yetenekli Elvis takipçileri, Elvis kostümleri içinde Kral'ın en sevilen parçalarını seslendirecekler. Festivalde ayrıca mini lunapark, yiyecek ve içecek tezgahları da bulunacak.

Ücretsiz olan festival için ayrıntılı bilgiyi alttaki web sayfasından alabilirsiniz.

https://www.lbbd.gov.uk/residents/leisure-libraries-and-museums/events/annual-events/elvis-fest/elvis-fest/

Mutlu, neşeli, güzel bir hafta diliyorum. Sevgi ile hoşçakalın.