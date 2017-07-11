HEPSİ BİR ARADA

Merhabalar,

Londra'da bu hafta o kadar güzel etkinlikler var ki, sizlere hangilerinden bahsetsem bilemedim. O yüzden hepsinden kısa kısa bilgiler vermek istiyorum. Kararı siz verin.

JUST EAT FOOD FESTIVAL - 14/16 Temmuz

Just Eat's Yiyecek Festivali 14-16 Temmuz tarihleri arasında üç gün boyunca yemek, içmek, müzik ve eğlence dolu olarak Shoreditch'teki Red Market'e tekrar geliyor.

https://www.just-eat.co.uk/blog/just-eat-food-fest-returns-to-london-this-summer/

HYPER JAPAN FESTIVAL - 14/16 Temmuz

Çağdaş Japon modasından yiyecek-içeceğe, zanaattan kostümlü oyunlara kadar her yönüyle kutlanacak olan İngiltere'nin en büyük ve en iyi Japon kültür etkinliği HYPER JAPAN'ı Tobacco Dock'a geliyor.

https://hyperjapan.co.uk/hello/?gclid=CNHqkJ_L_9QCFc0y0wodDowHmQ

LOVE BOX MUSIC FESTIVAL at VICTORIA PARK - 14/15 Temmuz

Londra'nın en iyi müzik festivallerinin başında gelen bu festival 2 güne birçok yeteneği sığdırıyor.

http://loveboxfestival.com/

CITADEL FESTIVAL at VICTORIA PARK - 16 Temmuz

Victoria Parktaki bir diğer etkinlik ise bir günlük müzik festivali. Bol müzik eşliğinde yiyip içebilir, pazar gününüzü evde oturup temizlik yapmak yerine eğlenceli bir şekilde geçirebilirsiniz.

http://citadelfestival.com/about/

SPIRIT OF TIKI FESTIVAL - 14/15 Temmuz

İki günlük bu festivalde Güney Pasifik Adalarının kokteylleri, hula dansları Regent's Park'a tropikal bir hava katacak.

http://spiritoftiki.co.uk/?gclid=CPHeuOWb_dQCFUFmGwod9WAEjQ

WALTHAMSTOW GARDEN PARTY - 15/16 Temmuz

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen bu iki günlük ücretsiz festivalde müzik, tiyatro, komedi, sirk gösterileri ve ailecek katılabileceğiniz birbirinden güzel eğlenceli oyunlar olacak.

http://walthamstowgardenparty.com/

Londra'da yaşamak ile ne kadar şanslı olduğunuzu unutmayın ve bu güzel yaz günlerini de bir fırsat bilip atın kendinizi Londra'nın kollarına. Birbirinden güzel mekanlarda düzenlenen, birbirinden güzel ve eğlenceli etkinliklerde uzun yaz günlerinin tadını çıkarın.Güzel bir hafta diliyorum. Sevgi ile hoşçakalın.