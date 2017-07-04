BATIDAN DOĞUYA

Merhabalar, Londra'da her zaman her türlü kültür ve eğlencenin bir araya geldiği, kaynaştığı etkinlikleri bulmak mümkündür. Bu hafta da aynen böyle etkinlikler var.

BASTILLE CELEBRATIONS IN LONDON – FRANSANIN ULUSAL GÜNÜ KUTLAMALARI / 09 Temmuz

İlk olarak komşumuz Fransa'nın Ulusal Günü'nü kutlamaya London Bridge'e, yakın bir zamanda maalesef elim bir saldırıya maruz kalan Borough Market'e gidelim mi? Fransa'ya ait herşeyi bu etkinlikte bir arada bulabileceksiniz. Fransa'nın bayrak renkleri kırmızı, beyaz ve maviye bürünmüş alanda; macaronlar, meşhur Fransız şarapları, hoola hoop şovu, Paris'in ünlü folk müziği, Fransız yemekleri ve daha niceleri sizleri bekliyor olacak. Haydi Fransızların bu ünlü gününü kutlamaya Borough Market'e.

Ayrıntılar alttaki linkte; http://boroughmarket.org.uk/events/bastille-celebrations

LONDON KOREAN FESTIVAL - LONDRA KORE FESTİVALİ / OLIMPIA - 08 Temmuz

Şimdi de biraz uzaklara gidelim mi? Batıdan Uzak Doğuya doğru, Kore'ye ya da Kore Festivaline Olimpia'ya. Kore'nin en büyük kültürel günü Olimpia'yaya geliyor. Londra'da ilk kez kutlanacak olan bu etkinliği kaçırmayın. Üstelik de ücretsiz. Kore'nin geleneksel ve güncel sahne performanslarını izleyebilir, daha önce denemediyseniz Kore'nin geleneksel ve lezzetli yemeklerinin tadına bakabilir, geleneksel ve de modern Kore müziklerini dinleyebilirsiniz. Akşamına da konser var. Ayrıntılı bilgi almak için alttaki linke tıklamanız yeterli. https://olympia.london/whatson/london-korean-festival

EAST LONDON SUMMER TERRACE PARTY - YAZ TERAS PARTİSİ / SHOREDİTCH - 07 Temmuz

Ve şimdi de son olarak Doğu Londra'ya doğru Shoreditch'e gidip bu yıl ikinci kez yapılacak olan Yaz Teras Partisine katılalım mı? Doğu Londra'nın en iyi açık hava mekanlarından birisi olan "Last Days of Shoreditch"de gündüz yapılacak olan partide; açık hava dans pisti, barbekü, kokteyl, disko müzik ve bolca içecek olacak. Güneş batana kadar burada olacak parti, daha sonra Londra'nın en iyi eğlence kulüplerinden olan XOYO'da sabahın erken saatlerine kadar devam edecek. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz web sayfası şöyle; http://london.carpediem.cd/events/3741346-east-london-open-air-summer-terrace-party-at-last-days-of-shoreditch/

Bol eğlenceli, renkli, güzel bir hafta diliyorum. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.