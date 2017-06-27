TENİS SEZONU AÇILIYOR!

Merhabalar, aşırı sıcak günler yerini normal alıştığımız İngiliz havasına bıraktı. Hatta eminim çoğumuzun hoşuna bile gitti bu serinleme. Sıcağı, yazı çok seven benim bile "çok sıcak" deyip bunaldığım zamanlar oldu. Şimdi bu serin yaz günlerinde Londra'da neler oluyor bir bakalım.

REGENT'S STREET SUMMER FESTIVAL - YAZ FESTİVALİ

Bu pazar başlamak üzere Temmuz ayının 4 Pazar'ı Regent Street'de "Yaz Partisi" kutlanacak. Büyük ve dünyaca ünlü mağazaların bulunduğu Oxford Street'den Piccadilly'e kadar uzanan bu güzel cadde tamamen trafiğe kapatılarak parti havasına bürünecek. Her hafta ayrı bir tema ile sizleri bekliyor olacak Regent's Street. Ayrıntılı bilgiyi alttaki web sayfasından öğrenebilirsiniz.

http://www.regentstreetonline.com/campaigns/summerstreets

RHS HAMPTON COURT PALACE FLOWER SHOW - HAMPTON COURT PALACE ÇİÇEK ŞOVU / 03 Temmuz - 09 Temmuz

Yaz aylarının en önemli ve dört gözle beklenen bu muhteşem çiçek şovu tekrar Hampton Court Saray'ına bu Pazartesi dönüyor. Hampton Court Sarayı'nın muhteşem alanındaki 34 dönüm üzerinde yer alan bu ünlü şovda dünyanın önde gelen çiçek tasarımcıları ve birbirinden güzel çiçek seraları en güzel tasarım ve çiçeklerini sergileyecekler. Ayrıca değişik bitki ve birbirinden güzel çiçekleri, bahçe ekipmanlarını özellikle son gün olan 09 Temmuz pazar günü özel şov fiyatlarından alma fırsatını bulacaksınız. Ayrıntılı bilgi için alttaki linki tıklayabilirsiniz.

https://www.rhs.org.uk/shows-events/rhs-hampton-court-palace-flower-show/about-the-rhs-hampton-court-palace-flower-show

WIMBLEDON CHAMPIONSHIP – WIMBLEDON TENİS TURNUVASI / 03 Temmuz - 16 Temmuz

Ve dünyaca ünlü ve en büyük tenis turnuvalarından olan Wimbledon Tenis Turnuvası bu yıl 03 Temmuz'da Batı Londra'daki evinde tenis severlere kapılarını açmaya hazırlanıyor. 16 Temmuz'a kadar devam edecek olan turnuvada her yıl olduğu gibi yine dünyanın en büyük isimleri büyük kupa için raketlerini sallayacaklar. Eğer bilet bulamazsanız üzülmeyin. Londra'nın birçok yerinde kurulacak dev ekranlardan da turnuvayı izleyebilirsiniz. Ama gidip ortamında izleyecekseniz de şemsiyesizi almayı unutmayın sakın! Gelenekselleşmiş olarak Wimbledon tenis turnuvası yağmur olmadan pek düşünülemez. Ayrıntılı bilgi için alttaki linki tıklayabilirsiniz.

http://www.wimbledon.com/en_GB/about/in_pursuit_of_greatness.html

Güzel ve bol aktiviteli şahane bir hafta diliyorum. Sevgi ile hoşça kalın, haftaya görüşmek üzere.