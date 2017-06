Merhabalar, sonunda yaz geldi Londra'ya. Hem de tam geldi. Türkiye'mizin sıcağını aratmayacak cinsten hem de. Tabi ne kadar sürer bu şekilde bilemiyoruz. O yüzden bu günlerin tadını çıkartmaya bakalım.

WEST END LIVE / TRAFALGAR SQUARE - 24 & 25 Haziran

Müzikal severler tam size göre bir etkinlik var ilk sırada. West End'in ünlü ve en yeni şovlarından kesitleri, bu güzel havalarda açık hava sahnesinde, dev ekranda piknik yaparak izlemeye ne dersiniz. Her yıl düzenlenen bu ücretsiz etkinlik bu yıl 13.kez müzikal severlerle yine Trafalgar Square'de buluşacak. The West End Live 2017'de izleyebileceğiniz klasik müzikallerden bazıları şöyle; "The Lion King, Les Misérables, Wicked ve The Phantom of the Opera". Bunların yanısıra yeni şovlardan An American in Paris, Annie, Kinky Boots, Motown the Musical, Catch Me (Attrape Moi), 42nd Street ve Bat Out of Hell" da listede var. Erkenden gidip yerlerinizi alın.

Ayrıntılı bilgi için web sayfası; http://www.visitlondon.com/things-to-do/event/30161454-west-end-live-at-trafalgar-square#jo5lSKRmQ5sLVlBQ.99

KIBRIS TÜRKLERİNİN BRİTANYA'YA GELİŞİNİN 100. YIL FESTİVALİ - 25 Haziran

İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türkler; İngiltere Krallık emri ile Kıbrıs’tan Türkiye, Birleşik Krallık, Avustralya ve diğer ülkelere kitlesel göçlerin başlamasının 100’üncü yıldönümünü büyük bir etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor. İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi bu özel tarihsel olayı “festival ve kültürel” etkinliklerle anma kararı aldı. Etkinlikler aynı zamanda Ramazan Bayramı'nın ilk günü de olan 25 Haziran’da “Chingford Rugby Club, Lea Valley Playing Fields Chingfort, E4 8AQ” adresinde yapılacak. Saat 11.00 – 20.00 arası yapılacak etkinlik halka açık olacak.

Ayrıntılı bilgi için web sayfası; http://www.t-vine.com/save-the-date-for-first-turkish-cypriot-cultural-festival-in-june/

STAR WARS IDENTITIES THE EXHIBITION AT THE O2 - YILDIZ SAVAŞLARI KİMLİKLERİ SERGİSİ

"Star Wars - Yıldız Savaşları" Bilim kurgu filmi deyince ilk akla gelen 7'den 70'e her kesimden hayran kitlesi olan bir film serisi olup Hollywood ve film dünyasına damgasını vurmuştur. Yıldız Savaşları, George Lucas tarafından yapılmış ve sadece film serisi olmayıp, çizgi roman, bilgisayar ve konsol oyunları, televizyon yapımları vb. dallarda ününü geliştirmiş kurgusal evren ve marka haline dönüşmüştür. Londralı "Star Wars" hayranları uzak galaksilere gitmenize gerek kalmadı hayran olduğunuz karakterler, Yıldız Savaşçıları şehrimize, O2'ya geldiler. "Yıldız Savaşları Kimlikleri" sergisinde birçok modeli, filmlerde kullanılan kostümleri ve seçkin Yıldız Savaşları koleksiyonunu görüp keşfederken; Luke ve Anakin Skywalker ile dramatik bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? O zaman hemen alttaki linke tıklayarak gerekli tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

http://m.starwarsidentities.com/

Güzel günlerin tadını en iyi şekilde çıkarmanız dileğiyle, havalar kadar güzel bir hafta diliyorum. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.