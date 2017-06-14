Merhabalar, yaza merhaba dedik ama beklenilenin aksine soğuk ve serin günler ile yaza giriş yaptık. Umarım beklediğimiz gibi güzel ve bol güneşli bir yaz yaşarız. Bakalım bu hafta Londra bize neler sunuyor?

TROOPING THE COLOUR - THE QUEEN'S BIRTHDAY PARADE - KRALİÇENİN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI - 17/06/2017

Kraliçenin resmi doğum günü kutlamaları 17 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Kraliçenin kendi askeri birliğinin katılıp öncülük edeceği kutlamalarda atlı birlikler, diğer askeri birlikler, saray sakinleri ve Kraliçenin kendisi de katılacak ve halkı selamlayacak. Selamlanın ardından Green Park ve Tower of London'da toplar atılacak. Geçit töreni Buckingham Sarayından başlayarak The Mall'dan Whitehall'a uzanacak ve tekrar Saraya geri dönecek. Sabah 10'da başlayacak kutlamalara siz de izleyici olarak katılmak isterseniz törenin yapılacağı güzergahda yerinizi alabilirsiniz. Oturarak izlemek isterseniz de bilet almanız gerekiyor. Olmadı evinizde rahatça BBC'deki canlı yayından izleyebilirsiniz Ayrıntılı bilgileri alttaki web sayfasından alabilirsiniz. http://www.visitlondon.com/things-to-do/event/8974720-trooping-the-colour#arew5qOP0Jbfd1hK.97

OPEN GARDEN SQUARES WEEKEND - GİZLİ BAHÇELER HAFTA SONU

17 & 18 Haziran Bu hafta sonu Londra'nın gizli bahçelerini keşfetmeye ne dersiniz? "National Trust" kapsamındaki 200'den fazla bahçe bu hafta sonu, her yıl olduğu gibi kapılarını sizler için açacak. Ailecek gezip keşfedeceğiniz bu bahçelerde, bu bahçelere ait tarihi binalarda, parklarda; değişik aktivitelere, bisiklet ve yürüyüş turlarına katılabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için web sayfası; https://www.timeout.com/london/things-to-do/open-garden-squares-weekend-1

TASTE OF LONDON / REGENT'S PARK - 14/18 Haziran

Son olarak da Regent's Park'ta düzenlenen dünyanın en büyük ve ünlü yiyecek festivali "Taste of London"'a gidelim. 14 ila 18 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan festival süresince ziyaretçiler, Regent Park’taki Türkiye ve diğer ülkelerin çadırlarındaki lezzetleri tatma ve aktivitelere katılma şansına sahip olacaklar. Londra'nın en ünlü restaurantları ve şefleri bu festivale katılacak olup özel menülerini sizler için hazırlayacaklar. Festivalin ayrıntıları için web sayfası;

http://www.visitlondon.com/things-to-do/event/32670145-taste-of-london-in-regents-park#7gtUZelTHxcyA7Bs.97

Güzel ve mutlu bir hafta diliyorum. Sevgi ile hoşçakalın.