DÜNYAYI GÜZELLİK KURTARACAK

Merhabalar, öncelikle hepimize geçmiş olsun demek istiyorum. Bir daha dünyanın hiçbir yerinde böyle talihsiz olayların yaşanmamasını diliyorum. Zülfü Livaneli'nin dizelerinde olduğu gibi inanin "dünyayı güzellik kurtaracak, bir insani sevmekle başlayacak her şey". Bu tür olaylara vereceğimiz en iyi cevap da hayatımıza, günlük yaşamımıza devam etmek. Üstelik bu hafta gerçekten güzel Londra'da birbirinden güzel etkinlikler var. Hepsine kısaca göz atalım ve hayatımızın tadını çıkaralım.

BUSHSTOCK MUSIC FESTIVAL - BUSHSTOCK MÜZİK FESTİVALİ - 10 Haziran

Bir günlük mini "Rock" ve "Indie" müzik festivali bu Cumartesi Shepherd's Bush'da değişik mekanlarda müzik severleri bekliyor olacak. Ayrıntılı bilgi, program ve bilet fiyatları için web sayfası; http://www.bushstock.co.uk/

JUNCTION 2 MÜZİK FESTİVALİ - 10 Haziran

Batı Londra'daki bir başka müzik festivali de "Junction 2" festivali. Boston Manor Park'ta düzenlenen bu bir günlük festival elektronik müzik severler için. Ayrıntılı bilgi için web sayfası; http://www.junction2.london/#Rl1vYWWwPVRmOfqQ.97

THE TOWN HOTEL FİLM GÖSTERİMLERİ - 08/09 & 17/18 Haziran

Bethnal Green'de bulunan eskiden belediye binası olarak kullanılan ve adını da buradan alan bu güzelim "The Town Hall Hotel"deki, film gösterilerine katılmak isterseniz ayrıntılı bilgiler alttaki Web sayfasında.

http://townhallhotel.com/townhallclassics/

BALHAM LITERARY FESTIVAL - BALHAM EDEBİYAT FESTİVALİ - 08 & 11/06

Edebiyat severleri ilgilendiren bu dört günlük festival Güney Londra'da Balham'da. Meksika lokantaları zinciri Wahaca'nın kurucusu, 2005 yılı MasterChef yarışmasının kazananı Thomasina Miers ve Mercury ödülüne aday gösterilen şarkıcı Kathryn Williams konuşmacılar arasında olacak. Ayrıntılı bilgi ve program için web sayfası; https://balhamliteraryfestival.co.uk/

Sevgi ve barış dolu günler ve bulunduğumuz günleri unutturacak güzellikte şahane bir hafta diliyorum. Sevgi ile hoşça kalın, haftaya görüşmek üzere.