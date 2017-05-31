HANGİSİ SİZE GÖRE

Merhabalar, bu hafta bakalım Londra'da neler var, planlarınızı yapmadan bir göz atalım.

FIELD DAY MUSIC FESTIVAL / FIELD DAY MÜZİK FESTİVALİ / VICTORIA PARK 03/06

Londra'nın en iyi müzik festivallerinden biri olma yolunda ilerleyen "Field Day" bir kez daha Victoria Park'ta müzik severlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Sadece bir güne sığdırılan bu festivalde hemen hemen her türlü müziği bir arada bulabileceksiniz. Birçok müzik grupu ve müzisyenler pop, indie, underground, folk tarzı müzikleriyle katılımcıları coşturacaklar. Festivale katılacak isimlerden bazıları şöyle; Aphex Twin, Run The Jewels, Arab Strap, Death Grips, Flamingods, Nicolas Jaar, Nina Kraviz, Slowdive.

Ayrıntılı bilgi için web sayfası; http://fielddayfestivals.com/news/

CARNABY STREET EAT FOOD FESTİVAL / CARNABY STREET YİYECEK FESTİVALİ 03/06

Eğer müzik festivali ilginizi çekmedi ise yiyecek festivaline eminim hayır demeyeceksinizdir. Hem de Londra'nın göbeğindeki en ünlü ve renkli caddelerinden biri olan Carnaby'de. Cumartesi günü öğleyin 12'den akşam 6'ya kadar sürecek olan festivalde 30'un üzerinde bulunan yiyecek ve içecek tezgahlarının yanısıra canlı müzik ve DJ'de festivale şenlik havası katacak. £5'a değişik yiyecekler tadabileceğiniz gibi bedavaya dağıtılacak dondurma ve buzdan lolipopları da kaçırmayın.

Ayrıntılı bilgi için web sayfası; https://www.carnaby.co.uk/news-and-events/save-the-date-carnaby-street-eat-2017/

PICASSO: MINOTAURS & MATADORS

Ve bu iki etkinlik de size göre değil ise, daha çok sanatsal etkinliklerden, sergilerden hoşlanıyorsanız size göre de bir etkinlik var. Picasso'nun, Gagosian Galerisindeki sergisine ne dersiniz? Picasso'nun boğalara, matadorlara ve yarı insan yarı boğa şeklindeki 'minotaurs'lara olan düşkünlüğünü biliyor muydunuz? Ve bunları bu merakını sanatına aktardığını. Bu sergide Picasso'nun sıradışı tarzı ile bu öğeleri, kendisini de katarak resimlediğini göreceksiniz. Eminim sergiden oldukça etkilenmiş olarak ayrılacaksınız.

Ayrıntılı bilgi için web sayfası; http://www.gagosian.com/exhibitions/picasso-minotaurs-and-matadors--april-28-2017

Güzel ve renkli sevgi dolu bir hafta diliyorum. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.