01/03/2018 13:20
1 Mart 2018 KANAL D yayın akışı
1 Mart KANAL D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 1 Mart 2018 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 1 Mart 2018 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle
06:45 Kanal D İle Günaydın Türkiye
09:15 Hıçkırık
10:30 Magazin D
12:45 Sosyetik Ev Kadınları
14:45 Hıçkırık
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Ahmet Hakan'la Kanal D Haber
20:00 Vatanım Sensin
23:15 Gülizar
01:45 Zihin Patlaması
04:00 Küçük Ağa