01/03/2018 13:20


1 Mart 2018 KANAL D yayın akışı

kanal d yayin akisi

1 Mart KANAL D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 1 Mart 2018 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 1 Mart 2018 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle

 

06:45 Kanal D İle Günaydın Türkiye

09:15 Hıçkırık

10:30 Magazin D

12:45 Sosyetik Ev Kadınları

14:45 Hıçkırık

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Ahmet Hakan'la Kanal D Haber

20:00 Vatanım Sensin

23:15 Gülizar

01:45 Zihin Patlaması

04:00 Küçük Ağa


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