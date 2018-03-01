01/03/2018 13:16
1 Mart 2018 STAR TV yayın akışı
1 Mart STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 1 Mart 2018 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 1 Mart 2018 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
08:30 Beni Affet
09:45 Adını Sen Koy
11:00 Duymayan Kalmasın
13:00 Olay Yeri
16:00 Beni Affet
17:15 Adını Sen Koy
19:00 Star Haber
20:00 Recep İvedik
22:15 Börü
23:45 Ufak Tefek Cinayetler
02:30 İstanbullu Gelin
04:40 Kara Sevda