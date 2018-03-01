01/03/2018 13:14


1 Mart 2018 TRT 1 yayın akışı

trt 1 yayin akisi

1 Mart TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 1 Mart 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 1 Mart 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

 

07:10 Böyle Bitmesin

09:20 1'de Bugün

09:30 Hangimiz Sevmedik

12:40 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

14:30 Evlilik Okulu

16:30 1'de Bugün

16:40 Seksenler

18:50 Doğrusu Ne?

18:55 Hava Durumu

19:00 Ana Haber

20:00 Mehmetçik Kûtulamâre

23:00 Mehmetçik Kûtulamâre

01:25 Kalk Gidelim

04:10 Evlilik Okulu

05:40 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi


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