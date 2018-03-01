1 Mart 2018 TRT 1 yayın akışı
1 Mart TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 1 Mart 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 1 Mart 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
07:10 Böyle Bitmesin
09:20 1'de Bugün
09:30 Hangimiz Sevmedik
12:40 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
14:30 Evlilik Okulu
16:30 1'de Bugün
16:40 Seksenler
18:50 Doğrusu Ne?
18:55 Hava Durumu
19:00 Ana Haber
20:00 Mehmetçik Kûtulamâre
23:00 Mehmetçik Kûtulamâre
01:25 Kalk Gidelim
04:10 Evlilik Okulu
05:40 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi