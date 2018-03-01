1 Mart 2018 ATV yayın akışı
1 Mart ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 1 Mart 2018 tarihli ATV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 1 Mart 2018 tarihli ATV yayın akışı şöyle
06:45 Beni Bırakma
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Kupa Günlüğü
20:30 Beşiktaş - Fenerbahçe
22:35 Kanatsız Kuşlar
00:50 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
02:00 Aşk ve Mavi
04:30 Bahtiyar Ölmez